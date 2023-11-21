狗会感染新冠病毒吗？

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持续蔓延之际，人们对病毒传播的担忧已从人类扩展到我们心爱的宠物。 许多宠物主人想知道他们的毛茸茸的朋友是否会感染病毒，以及它们是否会对家人构成风险。 让我们深入研究这个话题并阐明这个问题。

狗会感染 COVID-19 吗？

专家表示，狗有可能感染冠状病毒，尽管这种情况相对罕见。 虽然狗的病毒检测呈阳性，但它们通常表现出轻微症状或保持无症状。 值得注意的是，从狗传染给人类的风险被认为很低。

狗如何感染 COVID-19？

狗可能通过与感染者密切接触或接触受污染的表面而感染 COVID-19。 该病毒可能存在于呼吸道飞沫中或感染者接触过的物体上。 因此，保持良好的卫生习惯并定期对您的狗可能接触的表面进行消毒至关重要。

宠物主人应该采取哪些预防措施？

为了最大限度地降低传播风险，宠物主人应遵循一些简单的准则。 首先，如果您出现 COVID-19 症状或病毒检测呈阳性，建议限制与宠物的密切接触，并暂时让其他人照顾它们。 此外，保持良好的卫生习惯，例如在与宠物互动之前和之后洗手，可以帮助降低传播风险。

狗应该接受 COVID-19 检测吗？

不建议对狗进行 COVID-19 常规检测，除非它们曾接触过感染者或出现症状。 如果您怀疑您的狗可能已经接触过该病毒或出现咳嗽、打喷嚏或呼吸困难等症状，最好咨询兽医以寻求指导。

总之，虽然狗有可能感染 COVID-19，但风险相对较低。 通过遵循基本的卫生习惯并采取必要的预防措施，宠物主人可以帮助保护他们毛茸茸的同伴，并最大限度地减少家庭内传播的风险。 请记住，您的兽医始终是有关宠物健康的最佳信息和指导来源。 确保安全并保持您的宠物健康！