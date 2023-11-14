兰博基尼的 V10 遗产会继续存在吗？

在汽车行业朝着电气化和小型化方向发展的同时，兰博基尼标志性的 V10 发动机正面临监管机构的审查。 自然吸气 5.2 升发动机的时代即将结束，最后一辆 Huracan 将于明年下线。 那么，兰博基尼的发动机阵容前景如何？

最近的间谍视频展示了一辆原型超级跑车，这表明它与受人喜爱的 V10 FSI 发动机不同。 尽管声音发生了变化，兰博基尼爱好者应该做好准备迎接令人兴奋的新动力系统。 有传言称，未来的“入门级”超级跑车将配备双涡轮增压 V8 发动机，并辅以至少一台用于混合动力辅助的电动机。 这些进步与兰博基尼拥抱强制感应和混合动力技术的雄心不谋而合。

虽然动力系统的具体细节尚未公开，但行业专家推测该发动机将与 Revuelto 的双离合器八速自动变速箱搭配。 此外，之前的谍照视频间接证实了纯电动模式的加入，尽管电动续航里程可能有限。

从风格上来说，即将推出的超级跑车似乎遵循了一条进化之路，其微妙的设计线索让人想起兰博基尼当前的阵容。 然而，只有在 2024 年揭开伪装后，汽车的全部美感才会被展现出来。

除了即将推出的超级跑车之外，兰博基尼还准备推出配备插电式混合动力装置的 Urus SUV 的更新版本。 Huracan 和 Urus 都在继续生产，但所有可用的单位都已售出。 因此，如果您希望获得最后一辆纯内燃兰博基尼，那么您似乎已经错过了机会——当然，除非兰博基尼以独家、超昂贵的特别版给我们带来惊喜。

常见问题解答：

问：兰博基尼会在其即将推出的超级跑车中更换 V10 发动机吗？

答：是的，据传兰博基尼将在其下一代“入门级”超级跑车中用双涡轮增压 V10 发动机取代 V8 发动机，并辅以混合动力辅助。

问：新发动机会有纯电动模式吗？

答：是的，之前的谍照视频间接证实了纯电动模式的加入，尽管电动续航里程预计会受到限制。

问：兰博基尼还将推出哪些采用混合动力技术的车型？

答：兰博基尼还计划推出配备插电式混合动力装置的 Urus SUV 的更新版本。

问：还有机会购​​买纯内燃兰博基尼吗？

答：Huracan 和 Urus 剩余生产的所有配额均已填满。 然而，如果兰博基尼在常规生产之外发布特别版车型，可能仍有机会。