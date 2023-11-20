宇航员丢失的工具包：太空碎片管理的教训

在最近修复国际空间站 (ISS) 太阳能电池板的任务中，美国宇航局宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 和洛拉·奥哈拉 (Loral O'Harra) 遇到了意外事故。 他们的工具袋从他们手中滑落，飘向太空。 虽然该工具包被认为风险较低并被抛在后面，但它现在在国际空间站之前绕地球轨道运行时引起了人们的关注。

这个肉眼可见的明亮白色袋子已成为英国南部地面上的奇观。 周二晚上 6.24 点至 6.34 点，携带双筒望远镜或天文望远镜的幸运观星者将有机会一睹漂流工具包的风采。 预计将于 24 月 5.30 日下午 5.41 点半至 XNUMX 点 XNUMX 分回归。

为了确保国际空间站和卫星的安全，美国太空部队正在努力监控这个任性袋子的轨迹。 据估计，它将在 2024 年 XNUMX 月至 XNUMX 月之间的某个时候重新进入地球大气层，对人造和运行中的航天器都构成潜在风险。

这一不幸事件并非史无前例。 纵观太空探索的历史，宇航员无意中向太空释放了各种物品。 1965 年，美国宇航局宇航员埃德·怀特 (Ed White) 在太空行走时丢失了一只备用手套；2006 年，宇航员同事皮尔斯·塞勒 (Piers Seller) 在修理隔热罩时不小心松开了抹刀。 海德玛丽·史蒂芬尼辛-派珀 (Heidemarie Stefanyshyn-Piper) 是第一位领导太空行走的女性，2008 年 XNUMX 月也遇到了类似的不幸，当时她在尝试修理国际空间站的部件时丢失了工具包。

工具和设备的错放凸显了人们对空间碎片日益增长的担忧。 自从埃德·怀特的手套事件发生以来，太空中已经积累了超过 170 亿块碎片。 随着太空探索和卫星发射的频率不断增加，碰撞风险和产生更多碎片给航天器和未来的任务带来了重大挑战。

常见问题

1. 漂流工具包对国际空间站是否构成威胁？

美国太空部队正在积极监控该工具包，以确保它不会对国际空间站或其他卫星构成威胁。

2. 漂流工具包何时重新进入地球大气层？

据估计，该工具包将在 2024 年 XNUMX 月至 XNUMX 月期间重新进入地球大气层。

3. 目前太空中有多少空间碎片？

自 1965 年埃德·怀特手套事件以来，太空中已积累了超过 170 亿块碎片。

4. 空间碎片有哪些风险？

空间碎片对运行中的航天器和未来的任务构成重大风险。 碎片的堆积增加了碰撞的可能性，这可能会造成损坏并产生更多的碎片。

5. 正在采取哪些措施解决空间碎片问题？

航天机构和组织正在积极研究解决方案，以减轻与空间碎片相关的风险。 其中包括开发跟踪碎片的技术、实施负责任的卫星部署指南以及研究从轨道上清除碎片的方法。

（来源：BBC 新闻）