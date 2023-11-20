新的黑色星期五促销：准备好享受年度最佳优惠！

一年一度最期待的购物盛会终于来了！ 2023 年黑色星期五促销活动已经开始，带来令人难以置信的折扣和无与伦比的优惠。 今年，零售商比以往任何时候都更早开始销售，有些甚至在假期季节前几周推出黑色星期五折扣。

亚马逊、沃尔玛、百思买、塔吉特、诺德斯特龙和三星等主要零售商都在提供多种产品的独家优惠。 无论您是在购买电子产品、家用电器、时尚产品还是美容产品，总有一款适合您。

以其丰富的选择和具有竞争力的价格而闻名的亚马逊，正在对 Apple AirPods Pro、Ninja 空气炸锅、Shark 机器人吸尘器等热门商品进行大幅降价。 沃尔玛是黑色星期五购物者的另一个首选目的地，提供床垫、家居必需品和必备礼物的折扣。 百思买 (Best Buy) 通过智能电视、笔记本电脑和家用电器的每日优惠来吸引顾客，而塔吉特 (Target) 则为电器、耳机和婴儿用品提供高达 50% 的折扣。

如果您是时尚爱好者，诺德斯特龙 (Nordstrom) 就是您的最佳去处。 他们的秋季促销活动包括 Dior、Zella、Barefoot Dreams 和 Prada 等设计师时装和美容品牌的令人难以置信的折扣。 别忘了三星，您可以在其中找到智能电视、耳机、智能手机等的早期假期优惠。

除了这些主要零售商之外，还有科技产品的超值优惠。 Apple AirTags、Carbonite 数据保护计划、1More 耳机、Microsoft 笔记本电脑和平板电脑、Razer 笔记本电脑和 Squarespace 网站计划均在黑色星期五以折扣价出售。

游戏爱好者也可以欢欣鼓舞，因为流行游戏的早期黑色星期五优惠，如 Nintendo Switch 版《新超级马里奥兄弟 U 豪华版》、索尼 PlayStation 5 Marvel's 蜘蛛侠 2 捆绑包和 Xbox Series X 暗黑破坏神 IV 捆绑包。

有这么多令人惊叹的优惠，现在是开始黑色星期五购物的最佳时机。 不要等到最后一刻，因为有些商品已经很快售罄。 准备好节省大笔钱并享受年度最佳优惠！

常见问题解答：

问：黑色星期五销售什么时候开始？

答：2023 年黑色星期五销售已经开始。

问：哪些零售商提供最优惠的黑色星期五优惠？

答：亚马逊、沃尔玛、百思买、塔吉特、诺德斯特龙和三星等主要零售商都提供超值优惠。

问：黑五期间哪些商品有折扣？

答：黑色星期五为各种产品提供折扣，包括电子产品、家用电器、时尚、美容、科技产品和游戏机。

问：有早期优惠吗？

答：是的，许多零售商都在提前提供黑色星期五优惠，以吸引购物者，让他们在假日购物时抢占先机。