Withings ScanWatch：多功能混合智能手表的折扣优惠

黑色星期五和网络星期一即将到来，带来了一波令人兴奋的优惠。 这些优惠中包括 Withings ScanWatch 的非凡优惠，使顶级混合智能手表之一变得更加实惠。 亚马逊和百思买等零售商目前以 20% 的折扣出售 ScanWatch，使其价格降至 224.95 美元。

尽管发布了更先进的 ScanWatch 2，但对于寻求在不影响风格的情况下监测健康状况的个人来说，原始 ScanWatch 仍然是一个绝佳的选择。 ScanWatch 拥有一系列功能，包括心率跟踪、睡眠跟踪、24/7 活动跟踪、各种锻炼模式和心电图读取。 通过顶部的小 PMOLED 屏幕，用户可以轻松查看自己的健康统计数据并控制闹钟和计时器等功能。 此外，一次充电的电池续航时间为两周到一个月，这是这款混合智能手表的一个值得注意的优势。

Withings ScanWatch 最初于 2020 年推出，有 38 毫米和 42 毫米两种尺寸可供选择。 无论您选择较小还是较大的型号，折扣仍然适用，即节省 55 至 75 美元。 虽然黑色和白色款式在零售商处都很容易买到，但黑色款式的需求似乎特别高，尤其是在亚马逊上。

如果您一直在考虑购买 ScanWatch，现在正是购买的好时机。 Withings ScanWatch 凭借其全面的健康追踪功能和时尚的设计，持续获得积极评价，仍然是用户的热门选择。 利用此折扣优惠，投资一款将您的健康放在首位的多功能混合智能手表。

常见问题

是什么让 Withings ScanWatch 脱颖而出？

Withings ScanWatch 以其健康追踪功能和时尚设计的融合而脱颖而出，使其成为用户的热门选择。

Withings ScanWatch 的主要功能有哪些？

ScanWatch 提供一系列功能，包括心率跟踪、睡眠跟踪、24/7 活动跟踪、各种锻炼模式和心电图读取。 它还具有一个小型 PMOLED 屏幕，用于查看统计数据和控制功能。

ScanWatch 的电池寿命如何？

ScanWatch 的电池一次充电可持续使用两周到一个月，用户无需频繁充电即可延长使用时间。

Withings ScanWatch 是否有不同尺寸可供选择？

是的，ScanWatch 有 38 毫米和 42 毫米两种尺寸可供选择，用户可以选择最适合自己喜好的尺寸。

在哪里可以以折扣价购买 Withings ScanWatch？

亚马逊和百思买等零售商目前以 20% 的折扣出售 Withings ScanWatch，让感兴趣的买家更实惠。