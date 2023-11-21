美国司法部对币安及其创始人赵长鹏提出刑事指控

全球最大的加密货币交易所币安及其亿万富翁创始人兼首席执行官赵长鹏正面临美国司法部提起的刑事指控。 这些指控是对违反美国法律法规指控进行多年调查的结果。

根据法庭文件，赵长鹏将承认刑事指控，并辞去币安首席执行官一职，作为与司法部达成 4 亿美元和解协议的一部分。 这些指控包括未能实施有效的反洗钱计划，以及故意违反美国经济制裁，从而违反了《银行保密法》。

认罪协议指出，赵长鹏将亲自承认违反并导致金融机构违反《银行保密法》的罪行，司法部建议对他处以 50 万美元的罚款。 针对币安的指控包括开展未经许可的汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》以及共谋指控。

这一进展是在今年早些时候美国证券交易委员会和商品期货交易委员会对币安提起民事诉讼之后发生的。 围绕币安的监管审查已经加强，人们对该公司在各个司法管辖区的运营、洗钱和证券欺诈的指控表示担忧。

尽管币安自 2017 年成立以来发展迅速，但最近的这一法律行动使该交易所的未来受到质疑。 针对该公司及其创始人的指控引发了人们对加密货币行业合规和监管监督的严重担忧。

常见问题解答：

问：币安和赵长鹏受到了什么指控？

答：指控包括违反《银行保密法》和故意违反美国经济制裁。

问：与司法部达成的和解方案是什么？

答：拟议的和解协议金额为 4 亿美元，赵长鹏将认罪并辞去币安 CEO 职务。

问：币安还采取了哪些其他监管措施？

答：今年早些时候，币安面临美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的民事诉讼。