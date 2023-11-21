新发布：2024 年 Bettinardi BB 系列推杆

以其优质工艺和经典设计而闻名的 Bettinardi 正在推出 2024 年更新的推杆系列。BB 系列推杆深受欣赏铣削推杆手感和经典形状的高尔夫球手的喜爱，现已进行了重大改进。

主要特征：

– 由 303 不锈钢块在伊利诺伊州廷利公园的 Bettinardi 工厂铣削而成，确保精度和质量。

– Perpetual Flymill 面铣图案由横跨击球区域的精致钻石组成，可增强手感并促进更平滑的滚动。

– 通过战略性地调整保险杠、后凸缘和肩部等关键部件的尺寸和形状，优化了重量分布。 这种重量的转移将重心重新分配到杆面中心，以提高稳定性和容错性。

– 黑珍珠 PVD ​​饰面可减少眩光，在击球时提供干净、紧凑的外观。

常见问题解答：

问：Bettinardi BB 系列推杆的目标受众是谁？

答：BB 系列推杆专为欣赏经典形状和铣削推杆卓越手感的高尔夫球手而设计。

问：Perpetual Flymill 面铣模式有何独特之处？

答：击球区域精致的菱形图案可增强手感，并通过最大限度地减少打滑来促进更快的球滚动。

Q：权重分配调整如何提升性能？

答：通过策略性地调整关键部件的尺寸和形状，可以抵消插口的重量，从而使重心更加集中并提高稳定性。

问：黑珍珠 PVD ​​表面处理对高尔夫球手有何好处？

答：黑珍珠 PVD ​​饰面可减少眩光，在击球时打造时尚、干净的外观。

凭借更新的 Bettinardi BB 系列推杆，高尔夫球手可以期待卓越的工艺、出色的手感和增强的果岭性能。 无论您喜欢经典刀片还是中型木槌，BB 系列都有适合不同击球类型的选项。 通过 Bettinardi 最新产品的永恒设计和精密工程，提升您的推杆比赛水平。

来源：

– 全球高尔夫商店。