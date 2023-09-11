阿斯顿大学研究表明，台式光谱仪可以有效分析热解油

阿斯顿大学研究人员最近进行的一项研究表明，台式光谱仪可以有效分析热解生物油，为高场光谱仪提供了一种经济高效的替代方案。 热解生物油是通过将工业或农业废料置于极端高温下生产的，它们越来越被认为是化石燃料的替代品。 然而，分析这些生物油中存在的复杂混合物是一项具有挑战性且昂贵的任务。

热解生物油的成分在决定其稳定性和后续处理方面起着至关重要的作用。 特别是，含氧化学物质（例如羰基）的存在会对油的腐蚀性和稳定性产生重大影响。 高场核磁共振 (NMR) 波谱测定已成为分析样品中化学物质的鉴定和浓度的首选方法。 然而，高场核磁共振波谱仪价格昂贵，价格从600,000万英镑到10万英镑不等，并且需要昂贵的制冷剂和溶剂。

为了解决这个问题，阿斯顿大学的罗伯特·埃文斯博士和他的团队探索了台式核磁共振波谱仪在分析热解油方面的有效性。 台式光谱仪使用永磁体并且不需要低温冷却，因此购买和维护成本要低得多。 尽管与高场光谱仪相比，它们的灵敏度和分辨率较低，但它们通常用于教学实验室和研究。

这项研究与田纳西大学合作进行，将台式光谱仪获得的结果与高场光谱仪和其他分析技术获得的结果进行了比较。 研究人员评估了来自各种植物的热解油，发现台式光谱仪的总羰基浓度优于滴定分析。 它们在检测酮、醛和醌等羰基方面的性能也与高场光谱法相匹配。

Evans 博士强调，尽管台式光谱仪存在已知的局限性，但他们仍然能够获得与高场光谱仪质量相似的 NMR 数据。 这为更广泛的用户对热解油进行更简单、更具成本效益和更容易的 NMR 分析铺平了道路。

总体而言，这项研究展示了台式光谱仪在复杂混合物分析中的潜力，为研究和了解热解生物油提供了经济实惠且高效的解决方案。

资料来源：阿斯顿大学，Tang, B. 等人。 “热解油中羰基的定量低场 19F 核磁共振分析。” 化学苏斯化学。 doi:10.1002/cssc.202300625