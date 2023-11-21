Snapdragon 8 Gen 3：性能强大，但也有缺点

备受期待的高通 Snapdragon 8 Gen 3 自几个月前推出以来，无疑在智能手机市场掀起了波澜。 凭借其令人印象深刻的性能，它已成为许多旗舰 Android 设备的首选芯片组。 然而，最近的一项评估表明，这款功能强大的处理器可能在一个重要领域存在缺陷：效率。

著名技术评论家Golden Reviewer对Snapdragon 8 Gen 3进行了全面分析，特别关注其效率。 利用标准化的基准测试工具，审阅者发现，虽然该芯片组拥有显着的性能提升，但其效率还有很多不足之处。

Snapdragon 8 Gen 3 的突出特点之一是其全新架构，该架构包含 XNUMX 个效率核心、XNUMX 个性能核心和 XNUMX 个主核心。 Golden Reviewer 的测试强调了芯片组内大核心所提供的显着性能提升。 然而，这种性能的提高是有代价的——效率。

与其前身 Snapdragon 8 Gen 2 直接比较，高通旗舰芯片组的最新版本表现出更高的每瓦平均功耗。 在 SPEC 基准测试中，Snapdragon 8 Gen 2 的平均功耗为 4.9 瓦，而 Snapdragon 8 Gen 3 的平均功耗为 6.27 瓦。 Snapdragon 8 Gen 3 的每瓦最大功耗为 11.05 瓦，这一事实进一步凸显了效率的下降。

值得注意的是，这些发现可能并不能代表 Snapdragon 8 Gen 3 的全部潜力。批评者指出，Android 原始设备制造商 (OEM) 对高通 SoC 的优化方式不同，这意味着不同智能手机的芯片组效率分数可能会有所不同。

展望未来，高通即将在不久的将来发布的Snapdragon 8 Gen 4有望带来重大升级。 该芯片组将引入 Snapdragon X Elite 平台，采用创新的定制 Oryon 内核。 这些核心负责 Snapdragon X Elite 芯片组的出色性能，也将集成到 Snapdragon 8 Gen 4 中，从而提高性能增益和效率分数。

随着这一发展，Snapdragon SoC 与苹果旗舰芯片组之间的差距可能会显着缩小，从而使高通成为移动处理器市场的强大竞争对手。 在业界热切等待 Snapdragon 8 Gen 4 的推出之际，它是否会纠正 Snapdragon 8 Gen 3 引发的效率问题还有待观察。

常见问题

1. Snapdragon 8 Gen 3 是否比上一代更强大？

绝对地。 与上一代高通芯片组相比，Snapdragon 8 Gen 3 的性能显着提升。 然而，这是以牺牲效率为代价的。

2. Snapdragon 8 Gen 3 比 Snapdragon 8 Gen 2 功耗更高吗？

是的，与前代产品相比，第三代 Snapdragon 8 的每瓦功耗更高。 它在 SPEC 基准测试中的平均功耗为 3 瓦，而 Snapdragon 6.27 Gen 8 的平均功耗为 2 瓦。

3. 不同智能手机上的 Snapdragon 8 Gen 3 的效率分数是否会有所不同？

是的，重要的是要考虑 Android 原始设备制造商 (OEM) 以不同的方式优化 Qualcomm SoC。 因此，该芯片组在除小米14 Pro以外的智能手机中可能会获得不同的效率分数，这是评估的主题。

4. 即将推出的 Snapdragon 8 Gen 4 有什么值得期待的？

Snapdragon 8 Gen 4 承诺进行重大升级，采用带有定制 Oryon 内核的 Snapdragon X Elite 平台。 这些核心带来了令人印象深刻的性能提升，预计也将提高效率分数。 这一进展可能会缩小 Snapdragon SoC 与苹果旗舰芯片组之间的差距。