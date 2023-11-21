传说中的平底船之地：追踪古埃及与狒狒的贸易

古埃及人对狒狒非常着迷，经常将它们与巴比神和透特神联系在一起。 这些猴子被圈养，它们锋利的门牙被移除，以减少它们造成的危险。 此外，狒狒通常被制成木乃伊作为献给神的祭品，尽管埃及的自然动物群中并不存在狒狒。 这些狒狒的来源仍然是个谜，有关它们起源的故事源于神秘的蓬特之地。

在最近的一项研究中，科学家利用 DNA 分析揭示了古埃及人获取狒狒的贸易路线。 这项研究由德国康斯坦茨大学遗传学家吉塞拉·科普 (Gisela Kopp) 领导，成功从公元前 800 年至公元前 540 年的木乃伊狒狒中提取 DNA，通过将这种 DNA 与已知地区的狒狒 DNA 进行比较，研究人员确定：这些狒狒起源于现代厄立特里亚沿海地区。

历史记录提到了一个名为阿杜利斯的地方，该地在公元前 300 年左右成为埃及商人的贸易中心，被称为异域动物贸易中心，这进一步证明了古埃及人和蓬特之地之间存在贸易的证据。 这项新研究的结果表明，阿杜利斯和蓬特可能是同一个地区，进一步加强了两个地区之间的联系。

虽然这项研究为古埃及的贸易路线提供了宝贵的见解，但研究人员承认，需要进一步采样和分析才能全面了解。 由于这项研究代表了对非人类灵长类动物的首次古代 DNA 研究之一，未来对其他物种的研究有可能更多地揭示古埃及进口物品的多样性及其对当地生物多样性的影响。

经常问的问题：

问：古埃及人为何将狒狒制成木乃伊？

答：古埃及人将狒狒制成木乃伊作为献给神的祭品，尤其与巴比和透特有关。

问：狒狒起源于古埃及的哪里？

答：狒狒并不是自然存在于埃及的。 DNA 分析表明，它们是从现代厄立特里亚沿海地区进行交易的。

问：这项研究的结果对蓬特之地有何启示？

答：研究表明，历史记录中提到的贸易港口阿杜利斯可能与传说中的蓬特之地位于同一地区。

问：有进一步研究古埃及贸易的计划吗？

答：研究小组打算进行额外的采样和分析，以收集更多有关狒狒起源和贸易路线的数据。 这项研究是首次利用古代 DNA 分析对非人类灵长类动物进行的研究之一。