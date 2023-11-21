Atomic Heart 即将推出的 DLC 中神秘的 Limbo 世界

在备受期待的《原子之心》第二个 DLC 中，踏上穿越神秘地狱边境的非凡旅程。 该 DLC 在引人入胜的预告片中揭晓，让玩家一睹等待玩家的惊人奇迹和危险。

在《地狱边境》世界中，现实违背了传统规范，因为它按照自己独特的规则运作。 这个神秘领域内的一切都通过独特的生态系统错综复杂地连接在一起，为玩家呈现超现实的身临其境的体验。 发现奇幻的风景，遇到奇异的生物，并突破你认为可能的界限。

随着冬季的临近，《原子之心》DLC 2 的发布日期也越来越近。 粉丝和玩家都可以期待踏上这场充满阴谋和令人费解的游戏玩法的激动人心的新冒险。 让自己沉浸在未知世界中，并准备好被《原子之心》最新添加的创新故事讲述和游戏玩法所吸引。

《原子之心》是由 Mundfish 开发的广受好评的游戏，可在多个平台上使用。 PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S、PlayStation 4、Xbox One 和 Xbox Game Pass 上的玩家可以深入《原子之心》的沉浸式世界，探索其引人入胜的叙事、令人惊叹的图形和创新的游戏机制。

常见问题解答：

问：什么是原子心？

答：《原子之心》是一款由 Mundfish 开发的广受好评的视频游戏。 它为玩家提供了独特且身临其境的体验，充满了迷人的故事讲述和创新的游戏机制。

问：《原子之心》的第二个 DLC 什么时候发布？

答：《原子之心》第二个 DLC 的发布日期定于今年冬天。

问：原子之心在哪些平台上可用？

答：《原子之心》可在 PC、PlayStation 5、Xbox Series X/S、PlayStation 4、Xbox One 和 Xbox Game Pass 上使用。