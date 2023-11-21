几岁以后就可以不再得带状疱疹了？

带状疱疹，也称为带状疱疹，是一种导致疼痛的皮疹的病毒感染。 它是由水痘带状疱疹病毒引起的，与引起水痘的病毒相同。 虽然带状疱疹可以影响所有年龄段的人，但在老年人和免疫系统较弱的人中更为常见。 但到什么年龄就可以不再得带状疱疹了呢？ 让我们探讨这个问题并阐明该主题。

带状疱疹的典型年龄范围是多少？

带状疱疹可发生在任何年龄，但最常见于 50 岁以上的人。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，美国大约三分之一的人一生中都会患带状疱疹。 患带状疱疹的风险随着年龄的增长而增加，50岁以后发病率急剧上升。

过了一定年龄还会得带状疱疹吗？

虽然患带状疱疹的风险随着年龄的增长而增加，但没有特定年龄就不能再患带状疱疹。 即使是 80 多岁或 90 多岁的人，如果以前患过水痘，也可能会患上带状疱疹。 人从水痘中恢复后，水痘带状疱疹病毒在体内保持休眠状态，并且可以在以后的生活中重新激活，导致带状疱疹。

带状疱疹可以预防吗？

是的，带状疱疹可以通过疫苗接种来预防。 CDC 建议 50 岁及以上的成年人使用一种名为 Shingrix 的两剂疫苗。 这种疫苗对于降低带状疱疹及其并发症的风险非常有效。 还建议之前接种过较旧带状疱疹疫苗 Zostavax 的个人接种该疫苗。

带状疱疹的症状是什么？

带状疱疹的症状通常包括身体一侧出现带状或条状的疼痛性皮疹。 这种皮疹通常伴有瘙痒、刺痛或烧灼感。 其他症状可能包括发烧、头痛、疲劳和对光敏感。 如果您出现这些症状，请务必立即就医。

总之，没有特定的年龄可以不再患带状疱疹。 虽然带状疱疹在老年人中更为常见，但它可以影响任何年龄段的人。 疫苗接种是预防带状疱疹的有效方法，CDC 建议 50 岁及以上的成年人接种 Shingrix 疫苗。 如果您出现带状疱疹症状，请务必咨询医疗保健专业人员以进行正确的诊断和治疗。