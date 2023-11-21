《方舟：生存提升》的进化控制台版本

方舟：生存进化是备受期待的虚幻引擎 5 重制版，由热门游戏《方舟：生存进化》重制而成，在游戏机玩家中引发了兴奋和失望。 开发商 Studio Wildcard 宣布了 Xbox 版本的发布日期，同时推迟了 PlayStation 5 的发布。

Studio Wildcard 最近在 Twitter 上发帖证实，《方舟：生存登高》将于 21 月 9 日太平洋时间上午 12 点/东部时间中午 5 点/英国下午 XNUMX 点在 Xbox Series X 和 S 上推出。 这一公告给方舟爱好者带来了希望，他们过去一直对 Studio Wildcard 发布日期的可靠性持怀疑态度。

然而，PlayStation 5 玩家将不得不等待更长的时间，因为该平台上的《方舟：生存登高》的发布已推迟至 XNUMX 月初。 Studio Wildcard 引用了索尼认证过程中遇到的“一些问题”作为延迟的原因。 据推测，跨平台游戏可能会导致复杂化，但 Studio Wildcard 向玩家保证，他们正在努力提供最佳的跨平台体验。

尽管主机延迟，《方舟：生存登高》在 Steam 上的发布仍被认为是成功的。 该游戏发布后短短两周内销量就超过 600,000 份。 然而，一些玩家遇到了影响整体游戏体验的性能问题。 Studio Wildcard 已承认这些问题，并致力于通过补丁和更新来解决这些问题。

虽然《方舟：生存提升》不断改进，但它的前作《方舟：生存进化》仍然深受玩家欢迎。 目前，玩原版游戏的人多于重制版。

无论玩家是热切等待主机发布还是在 Steam 上享受游戏，《方舟：生存登高》的世界都将提供充满恐龙、生存挑战和不断发展的游戏体验的惊心动魄的冒险。

常见问题

1.什么是方舟：生存登高？

《方舟：生存进化》是原版游戏《方舟：生存进化》的重制版，由 Studio Wildcard 使用虚幻引擎 5 开发。它在充满史前生物的世界中提供身临其境的生存体验。

2.《方舟：生存登高》何时在 Xbox 上发布？

《方舟：生存登高》将于 21 月 9 日太平洋时间上午 12 点/东部时间中午 5 点/英国下午 XNUMX 点在 Xbox Series X 和 S 上发布。

3. 为什么《方舟：生存登高》的 PlayStation 5 发布被推迟？

由于在索尼认证过程中遇到“一些问题”，《方舟：生存登高》的 PlayStation 5 发布已推迟至 XNUMX 月初。 Studio Wildcard 正在努力解决这些问题，并为玩家提供最佳的跨平台体验。

4. 《方舟：生存登峰》在 Steam 上架有遇到什么挑战吗？

是的，《方舟：生存提升》在 Steam 上发布时遇到了性能问题，影响了游戏的发布。 Studio Wildcard 已承认这些问题，并正在积极努力通过补丁和更新来解决这些问题。

5.《方舟：生存进化》的受欢迎程度与《方舟：生存登高》相比如何？

截至本文发表时，与《方舟：生存进阶》相比，有更多玩家积极玩《方舟：生存进化》。 然而，随着不断的改进和更新，重制版有望带来令人兴奋且不断发展的游戏体验。