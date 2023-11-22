逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

AI 的业务范围 新闻中心

沃尔玛和山姆会员店的杂货便宜吗？

By加布里埃尔博塔

Nov 22, 2023
沃尔玛和山姆会员店的杂货便宜吗？

沃尔玛和山姆会员店的杂货便宜吗？

当谈到杂货购物时，寻找最优惠的价格始终是消费者的首要任务。 对于精打细算的购物者来说，两个受欢迎的选择是沃尔玛和山姆会员店。 两家零售巨头都以具有竞争力的价格提供各种产品，但哪一家提供更好的杂货交易？ 让我们仔细看看。

沃尔玛： 沃尔玛是一家跨国零售公司，以其丰富的产品选择（包括杂货）而闻名。 它在美国各地设有众多门店，对许多购物者来说是一个方便的选择。 沃尔玛提供各种品牌和产品，满足不同的预算和偏好。 该商店经常举办促销和折扣活动，对于那些想在杂货上省钱的人来说是一个有吸引力的选择。

山姆俱乐部： 山姆会员店是一家会员制仓储俱乐部，是沃尔玛的子公司。 它以折扣价格提供大量产品。 虽然它需要缴纳会员费，但对于经常购物的人来说，在杂货上节省的费用通常可以超过这笔费用。 山姆会员店对于需要批量购买的大家庭或企业特别有利。 该商店提供各种产品，包括新鲜农产品、肉类和食品储藏室主食。

哪个便宜？

确定沃尔玛或山姆会员店的杂货是否更便宜取决于多种因素。 虽然山姆会员店由于数量大，可能会提供较低的单价，但沃尔玛通常会针对个别商品提供更优惠的价格。 此外，沃尔玛频繁的促销和折扣可以进一步降低杂货的整体成本。

常见问题解答：

1. 在沃尔玛购物需要会员资格吗？
不需要，沃尔玛向公众开放，不需要会员资格。

2.没有会员可以在山姆会员店购物吗？
不，山姆会员店是会员制仓储俱乐部。 不过，他们确实为非会员提供一日通行证，供非会员购物并收取 10% 的服务费。

3. 山姆会员店节省的钱值得付会员费吗？
如果您经常大量购买杂货或有一个大家庭，山姆会员店节省的费用通常可以超过会员费。 建议评估您的购物习惯并比较价格后再决定。

总之，沃尔玛和山姆会员店都提供有竞争力的杂货价格，但更好的选择取决于个人需求和偏好。 沃尔玛是那些寻求单件商品优惠的理想选择，而山姆会员店则适合批量购买。 考虑您的购物习惯、预算和家庭规模，以确定哪家商店最能满足您的杂货需求。

By 加布里埃尔博塔