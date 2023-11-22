沃尔玛和山姆会员店的杂货便宜吗？

当谈到杂货购物时，寻找最优惠的价格始终是消费者的首要任务。 对于精打细算的购物者来说，两个受欢迎的选择是沃尔玛和山姆会员店。 两家零售巨头都以具有竞争力的价格提供各种产品，但哪一家提供更好的杂货交易？ 让我们仔细看看。

沃尔玛： 沃尔玛是一家跨国零售公司，以其丰富的产品选择（包括杂货）而闻名。 它在美国各地设有众多门店，对许多购物者来说是一个方便的选择。 沃尔玛提供各种品牌和产品，满足不同的预算和偏好。 该商店经常举办促销和折扣活动，对于那些想在杂货上省钱的人来说是一个有吸引力的选择。

山姆俱乐部： 山姆会员店是一家会员制仓储俱乐部，是沃尔玛的子公司。 它以折扣价格提供大量产品。 虽然它需要缴纳会员费，但对于经常购物的人来说，在杂货上节省的费用通常可以超过这笔费用。 山姆会员店对于需要批量购买的大家庭或企业特别有利。 该商店提供各种产品，包括新鲜农产品、肉类和食品储藏室主食。

哪个便宜？

确定沃尔玛或山姆会员店的杂货是否更便宜取决于多种因素。 虽然山姆会员店由于数量大，可能会提供较低的单价，但沃尔玛通常会针对个别商品提供更优惠的价格。 此外，沃尔玛频繁的促销和折扣可以进一步降低杂货的整体成本。

常见问题解答：

1. 在沃尔玛购物需要会员资格吗？

不需要，沃尔玛向公众开放，不需要会员资格。

2.没有会员可以在山姆会员店购物吗？

不，山姆会员店是会员制仓储俱乐部。 不过，他们确实为非会员提供一日通行证，供非会员购物并收取 10% 的服务费。

3. 山姆会员店节省的钱值得付会员费吗？

如果您经常大量购买杂货或有一个大家庭，山姆会员店节省的费用通常可以超过会员费。 建议评估您的购物习惯并比较价格后再决定。

总之，沃尔玛和山姆会员店都提供有竞争力的杂货价格，但更好的选择取决于个人需求和偏好。 沃尔玛是那些寻求单件商品优惠的理想选择，而山姆会员店则适合批量购买。 考虑您的购物习惯、预算和家庭规模，以确定哪家商店最能满足您的杂货需求。