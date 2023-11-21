新任战略传播高级副总裁加入 NBCUniversal 媒体集团

NBCUniversal 旗下媒体集团最近宣布任命 Bernadette Simpao 为战略传播高级副总裁。 苹果和 AMC 的前公关主管 Simpao 在新职位上将专注于流媒体 Peacock。 她的任命突显了 NBCUniversal 致力于加强娱乐和直接面向消费者部门内各个品牌的沟通工作。

Simpao 为她的新职位带来了丰富的经验，她曾在行业领先的公司担任过关键职务。 在苹果公司，她负责 Apple TV 应用程序以及公司视频和体育业务的全球公共关系和传播工作。 在 Apple 任职期间，Simpao 负责监督多项重大举措，例如 Apple TV+ 的推出以及美国职业足球大联盟 (Major League Soccer) 的 MLS Season Pass 等流媒体服务的开发。

在加入 Apple 之前，Simpao 曾担任 AMC Networks 企业传播副总裁。 她在维亚康姆的任期长达十年，期间在国际部门、BET Networks 和维亚康姆公司担任过各种传播职务。

Simpao 在管理高调发布和合作伙伴关系方面的专业知识无疑将加强 NBCUniversal 的传播策略。 她在企业传播方面的丰富背景，加上她在该行业的良好记录，使她能够在新职位上取得成功。

常见问题解答

1. Bernadette Simpao 在 NBCUniversal 媒体集团的新角色是什么？

Bernadette Simpao 已加入 NBCUniversal 媒体集团，担任战略传播高级副总裁。 在此职位上，她将主要关注流媒体 Peacock，同时还与 NBCUniversal 娱乐和直接面向消费者品牌的公关团队合作。

2. Bernadette Simpao 为她的新职位带来了哪些经验？

Simpao 在公共关系和传播方面拥有广泛的背景。 她此前曾在 Apple 担任重要职务，领导 Apple TV 应用以及公司视频和体育业务的全球公关工作。 在此之前，她曾担任 AMC Networks 企业传播副总裁，并在维亚康姆担任过各种传播职务。

3. Bernadette Simpao 有哪些显著成就？

在她的整个职业生涯中，Simpao 在重大发布和合作伙伴关系中发挥了重要作用。 在 Apple，她负责监督 Apple TV+、Apple News+ 和 Apple One 的全球发布。 她还管理苹果服务部门其他领域的沟通。 她的经验包括与美国职业足球大联盟合作以及开发 MLS Season Pass 等流媒体服务。

4. NBCUniversal 内的哪些部门受到近期裁员的影响？

30 月初，NBCUniversal 宣布裁员三个部门：Peacock 营销、NBCUniversal 娱乐和广告销售。 其中大部分裁员（约 40 至 XNUMX 名员工）是 Peacock 进行的，作为首席营销官 Shannon Willett 领导下的重组的一部分。