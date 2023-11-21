彻底改变健身追踪：Apple Watch 9 推出 Siri Health 和双击功能

备受期待的 Apple Watch 9 自 2023 年 70 月发布以来，席卷了健身追踪界。它凭借令人印象深刻的功能和时尚的设计，迅速成为市场上最时尚的可穿戴设备之一。 虽然折扣很少，但黑色星期五的促销让消费者大吃一惊，降价 9 美元。 此次超值折扣可能是全年购买 Apple Watch XNUMX 的最佳机会。

与预期相反，Apple Watch 9 黑色星期五的最佳优惠可以在亚马逊和沃尔玛找到，而不是在苹果商店。 目前，41mm 尺寸的售价低至 329 美元，45mm 尺寸的起价为 359 美元。 相比之下，直接从苹果购买 399 毫米尺寸的售价为 41 美元，429 毫米尺寸的售价为 45 美元。 这些优惠为希望升级跟踪设备的健身爱好者提供了大量的节省。

Apple Watch 9 最引人注目、最令人兴奋的功能之一是 Siri Health 升级。 智能虚拟助手 Siri 已变身为内置健身教练。 只需使用语音命令，用户就可以轻松开始或停止锻炼并访问健康统计数据，而无需 Wi-Fi 或蜂窝连接。 需要了解活动期间您的心率或距离的最新信息？ 只要问 Siri 就可以了。 此外，双击功能的引入彻底改变了锻炼过程中的易用性。 通过双击食指和拇指，用户可以执行各种操作，例如接听或结束通话、启动或停止计时器以及控制音乐。 这种免提功能简化了导航并增强了整体锻炼体验。

Apple Watch 9 不仅是健身爱好者的游戏规则改变者，也是多任务处理者的颠覆者。 忙碌的专业人士现在可以在不中断日常锻炼的情况下接听电话和回复电子邮件，从而增加了新的便利性。 此外，听写准确率提高至 25%，使用户能够在锻炼时更精确地回复文本和电子邮件。

使用 Apple Watch 9 体验健身追踪的未来。借助 Siri Health 和双击功能，在锻炼期间保持联系并最大限度地提高工作效率从未如此简单。 不要错过亚马逊和沃尔玛的黑色星期五优惠，起价仅为 329 美元。

常见问题

1. 这个黑色星期五哪里可以找到 Apple Watch 9 的最优惠价格？

Apple Watch 9 黑色星期五的最佳优惠可以在亚马逊和沃尔玛上找到。 329 毫米尺寸的起价为 41 美元，359 毫米尺寸的起价为 45 美元。

2.什么是 Siri 健康？

Siri Health 是 Apple Watch 9 的升级版，将 Siri 转变为内置健身教练。 用户可以使用语音命令开始或停止锻炼、检查健康统计数据等，无需 Wi-Fi。

3. 什么是双击功能？

双击功能允许用户通过双击食指和拇指来控制 Apple Watch 9 上的活动应用程序。 此手势无需触摸屏幕，从而提供更加无缝的导航体验。

4. 锻炼期间可以使用 Apple Watch 9 接听电话和回复电子邮件吗？

是的，Apple Watch 9 允许用户在不中断锻炼的情况下接听电话和回复电子邮件。 此功能有利于在忙碌的工作日进行锻炼的个人。

5. Apple Watch 9 的听写准确性是否有所提高？

是的，Apple Watch 9 的听写准确度提高了 25%。 用户可以在锻炼时以更高的准确度和精确度回复短信、电子邮件等。