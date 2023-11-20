苹果前高管 Bernadette Simpao 加入 NBCUniversal 推动战略传播

NBCUniversal 已选择苹果公司前公共关系和传播主管 Bernadette Simpao 担任战略传播高级副总裁。 Simpao 在科技行业拥有良好的业绩记录，他将常驻纽约，与 NBCUniversal 娱乐和直接面向消费者产品组合的战略传播团队密切合作。

Simpao 的主要关注点将是 NBCUniversal 的流媒体服务 Peacock，该服务近年来获得了巨大的关注。 除了 Peacock 之外，她还将利用自己的专业知识来支持各个网络的举措，包括 NBC、Bravo、E!、Oxygen True Crime、SYFY、Universal Kids 和 USA Network。

NBCUniversal Media Group 战略传播执行副总裁 Allison Rawlings 将担任 Simpao 的直接主管。 Rawlings 对团队新成员表达了热情，强调了 Simpao 的丰富经验和推动有效沟通策略的能力。

在加入 NBCUniversal 之前，Simpao 曾在知名媒体公司担任要职。 在苹果公司，她领导 Apple TV 应用程序以及公司视频和体育业务的全球公共关系和传播团队。 她的职责包括管理美国职业足球大联盟和 MLS Season Pass 流媒体服务等合作伙伴关系，以及监督 Apple TV+、Apple News+ 和 Apple One 的发布。

Simpao 的职业生涯还包括在 AMC Networks 和 Viacom 担任职务，在那里她为各个部门（包括国际部门、BET Networks 和 Viacom 公司）制定并实施了沟通策略。

通过引入 Simpao，NBCUniversal 旨在加强其战略传播工作，并进一步增强其在竞争激烈的流媒体领域的地位。 凭借在科技和媒体行业的广泛背景，Simpao 完全有能力为 NBCUniversal 的娱乐和直接面向消费者的产品的持续成功做出贡献。

常见问题解答

1. Bernadette Simpao 在 NBCUniversal 的新角色是什么？

Bernadette Simpao 已被任命为 NBCUniversal 战略传播高级副总裁。

2. Simpao 的主要关注点是什么？

Simpao 将主要专注于 NBCUniversal 的流媒体服务 Peacock，同时也支持 NBCUniversal 旗下其他网络的举措。

3. Simpao 将在 NBCUniversal 向谁汇报？

Simpao 将向 NBCUniversal Media Group 战略传播执行副总裁 Allison Rawlings 汇报工作。

4. 在加入 NBCUniversal 之前，Simpao 曾担任过哪些职务？

在加入 NBCUniversal 之前，Simpao 曾在 Apple、AMC Networks 和 Viacom 担任高管职位，在那里她获得了公共关系和传播方面的宝贵经验。

5. NBCUniversal 计划如何从 Simpao 的专业知识中受益？

通过利用 Simpao 在科技和媒体行业的广泛背景，NBCUniversal 旨在加强其战略传播工作并巩固其在竞争激烈的流媒体市场中的地位。