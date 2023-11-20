使用 iOS 17.2 在 Apple Music 中探索协作播放列表等

随着 iOS 17.2（目前处于测试阶段）的发布，Apple Music 推出了两项令人兴奋的新功能：协作播放列表和自动“收藏夹”播放列表。 虽然 Spotify 传统上以其社交功能而闻名，但 Apple Music 正在通过引入协作播放列表来迎头赶上。

要访问新的自动“收藏夹”播放列表，只需导航至 Apple Music 中的“资料库”>“播放列表”，然后向下滑动，直到找到自动生成的“收藏夹”播放列表。

但让我们深入研究 iOS 17.2 的主要亮点——协作播放列表——并探索它们的工作原理。

要开始使用 Apple Music 的协作播放列表，请确保您的 iPhone 或 iPad 上安装了 iOS 17.2 Beta。 运行测试版后，打开 Apple Music 并按照以下步骤操作：

1. 点击底部的“库”选项卡，然后选择“播放列表”。

2. 选择您已创建的播放列表或创建新的播放列表（请注意，此功能目前仅适用于您自己的播放列表，不适用于 Apple Music 精选的播放列表）。

3. 点击屏幕右上角的三个点图标。

4. 选择“协作”选项，它应该是顶部的第二个选项。

5. 您现在可以确定协作者是否需要批准。

6. 点击“开始协作”邀请其他人加入您的播放列表。

7. 要管理协作设置，请返回播放列表并再次点击三点图标。 您将找到“管理协作”选项。

启用协作后，您与之共享播放列表链接的任何人都可以编辑和重新排序歌曲，以及更改播放列表的名称和照片。

这项新功能为音乐发现和与朋友分享带来了令人兴奋的可能性。 尝试一下，并在评论中告诉我们您的想法！

常见问题解答

我可以在 iOS 17.2 Beta 版 Apple Music 上使用协作播放列表吗？

是的，您可以通过 iOS 17.2 Beta 在 Apple Music 上使用协作播放列表。 只需按照上述步骤即可开始。

我可以与其他人协作处理 Apple Music 精选的播放列表吗？

目前，协作播放列表功能仅适用于您创建的播放列表。 您无法在 Apple Music 精选的播放列表上与其他人协作。

合作者需要经过批准吗？

您可以选择批准协作者或允许他们立即开始协作。 这个选择取决于播放列表创建者。

协作者可以编辑播放列表的名称和照片吗？

是的，一旦某人被邀请协作制作播放列表，他们就可以编辑播放列表的名称和照片，以及重新排列和添加歌曲。