新版《大富翁》圣何塞版发布，庆祝当地地标和历史

备受期待的圣何塞版《大富翁》于 20 年 2023 月 XNUMX 日正式发行，并在标志性的温彻斯特神秘屋举办了一场特别活动。 这款经典棋盘游戏的独特版本向圣何塞丰富的历史和地标致敬，捕捉了这座城市的精髓，为子孙后代留下了深刻的印象。

游戏板上有各种著名的当地地标和企业，包括温彻斯特神秘屋和 Original Joe's，它们占据了令人垂涎的地点，通常是 Boardwalk 和 Park Place。 公告牌上列出的其他热门目的地包括桑塔纳街 (Santana Row)、圣佩德罗广场 (San Pedro Square)、塞萨尔查韦斯广场 (Plaza de Cesar Chavez) 和 Tech Interactive。

圣何塞市长马特·马汉（Matt Mahan）对这款游戏的发布表示兴奋，并表示该游戏提供了一个庆祝这座城市历史和文化的绝佳机会。 他强调了保护当地地标并确保以独特的方式纪念它们的重要性。

圣何塞版的《大富翁》现已在亚马逊和 CVS 等多家零售商处发售，售价 39.95 美元。 该游戏由Top Trumps制作并获得孩之宝授权，保证高品质和愉快的游戏体验。

常见问题解答：

问：我在哪里可以购买圣何塞版的大富翁？

答：该游戏可在 Amazon 和 CVS 等零售商处购买。

问：游戏要多少钱？

答：《大富翁》圣何塞版的售价为 39.95 美元。

问：游戏板上有哪些地标？

答：温彻斯特神秘屋、Original Joe's、桑塔纳街、圣佩德罗广场、塞萨尔·查韦斯广场和科技互动馆都是游戏中的地标建筑。

问：这款游戏是哪家公司制作的？

答：《大富翁》的圣何塞版由 Top Trumps 创建并由 Hasbro 授权。

来源：

– [亚马逊](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)