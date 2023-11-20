网络跟踪的综合分析：影响实施和受害的因素

数字技术和互联网的日益普及引发了一种新形式的个人入侵，称为网络跟踪。 网络跟踪被定义为重复且不必要的电子通信，导致受害者感到恐惧和痛苦。 虽然它可能不涉及像线下跟踪这样的身体暴力，但它可能会产生严重的情感和心理后果。 每年有超过 1.3 万人遭受网络跟踪，了解导致此类受害的因素至关重要。

萨姆休斯顿州立大学 (SHSU) 的一名研究人员最近进行的一项研究深入研究了网络跟踪，以确定与犯罪和受害相关的因素。 该研究考察了 60 年至 2002 年间进行的近 2022 项研究，其中大部分在美国进行，但也有在澳大利亚、比利时、西班牙、土耳其、加拿大、智利、埃及、英国和葡萄牙等其他国家进行。 参与者包括成人和青少年。

该研究采用三级荟萃分析方法来确定与社会人口因素、背景经历、风险因素和保护领域相关的预测因素的相对有效性。 研究结果表明，背景领域对网络跟踪实施和受害影响最显着，其次是风险领域。 然而，社会人口统计和保护领域并没有产生显着影响。

该研究还发现，从事网络攻击行为的个人会将自己置于遭受网络跟踪或受害者报复的风险之中。 线上和线下的犯罪经历与网络跟踪受害密切相关。 人格和心理特征，如压力、焦虑和抑郁，以及危险的关系特征，如作弊行为和浪漫嫉妒，都与网络跟踪的实施和受害有关。

这些发现可以为制定解决网络跟踪的预防策略提供宝贵的见解。 通过了解导致网络跟踪的因素，机构和政府可以有效地分配有限的资源，并将预防工作瞄准最需要的地方。 预防策略应考虑到线下暴力和网络暴力之间的重叠，以及增加犯罪和受害风险的背景因素。

常见问题解答

什么是网络跟踪？

网络跟踪是指重复且不必要的电子通信，会给受害者带来恐惧和痛苦。 它涉及使用互联网等技术来骚扰、恐吓或威胁个人。

网络跟踪有多常见？

据美国司法部称，每年有超过 1.3 万人遭受网络跟踪。 数字技术和互联网的广泛使用导致网络跟踪事件的增加。

与网络跟踪相关的因素有哪些？

该研究确定了与网络跟踪相关的几个因素，包括背景经历、风险因素以及某些性格和心理特征。 线上和线下的犯罪经历与网络跟踪受害密切相关。

这些发现如何帮助防止网络跟踪？

了解导致网络跟踪的因素可以为预防策略的制定提供信息。 通过针对线下暴力和网络暴力之间的重叠因素，预防工作可以更有效地解决网络跟踪和保护潜在受害者。