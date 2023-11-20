增强可访问性：Amazon Fire Stick 的语音视图功能

Amazon Fire Stick 用户现在可以方便地选择通过语音视图功能来增强观看体验。 这款出色的辅助工具主要为有视觉障碍的人士设计，为那些看不清屏幕或在选择观看内容时寻求额外帮助的人提供了宝贵的支持。

正如亚马逊所描述的，Voice View 是一款专门为 Fire TV 设备开发的屏幕阅读器。 激活后，当用户浏览菜单选项和设置时，它会通过声音传达屏幕上的文本。 此外，它可以在初始设备设置过程中使用，提供包容性和用户友好的体验。

要使用此功能，请确保您拥有 Fire TV Stick 和 Alexa 语音遥控器。 用户在欣赏自己喜欢的节目或电影时将不再面临任何限制。 通过同时按住遥控器顶部三个小按钮上的“菜单”和“后退”按钮约两到五秒钟，可以轻松激活“语音视图”功能。

除了远程方法之外，用户还可以选择通过“设置”应用程序启用或禁用语音视图。 只需访问“辅助功能”部分并选择 VoiceView。 成功激活后，用户将收到令人放心的语音提示“VoiceView Ready”，表明该功能已启用并准备好提供身临其境的体验。 相反，当该功能关闭时，用户将听到提示“VoiceView 正在退出”。

通过采用 Voice View 等辅助工具，亚马逊展示了其对包容性的承诺，确保每个人都能享受 Fire TV Stick 的好处。 无论是访问各种内容还是轻松浏览菜单，此功能都为所有用户增加了便利性和包容性。

常见问题

如何激活 Amazon Fire Stick 上的语音视图功能？

要激活语音视图功能，请同时按住 Alexa Voice Remote 上的“菜单”和“后退”按钮大约两到五秒钟。 或者，您可以通过“设置”应用程序选择“辅助功能”，然后选择“VoiceView”来启用它。 语音视图有什么作用？

Voice View 是一款屏幕阅读器，当您浏览 Amazon Fire Stick 上的菜单选项和设置时，它会读出屏幕上的文本。 它通过提供声音帮助来增强观看体验，从而帮助有视觉障碍的个人。 Voice View 仅适用于视障用户吗？

尽管 Voice View 主要是为有视觉障碍的个人设计的，但任何人都可以从其功能中受益，使导航和内容选择更加方便和易于访问。 我可以打开和关闭语音视图吗？ 是的，您可以轻松打开或关闭语音视图功能。 启用后，提示“VoiceView Ready”将确认其激活。 同样，禁用时，您会听到“VoiceView Exiting”。