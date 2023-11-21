如何访问 Amazon Fire Stick 上的隐藏缩放功能和语音视图

如果您拥有 Amazon Fire Stick，则有一些您可能不知道的隐藏功能。 除了提供娱乐世界之外，Fire TV 还为用户提供有用的辅助选项。 这些功能之一是屏幕放大镜，它允许您放大屏幕。

要启用缩放功能，请按照以下简单步骤操作：

1. 转至 Amazon Fire TV 上的“设置”应用程序，然后选择“辅助功能”。

2. 同时按住遥控器上的后退和快进按钮约五秒钟。

3. 启用后，您可以通过按菜单和快进按钮进行放大。 要缩小，请按“菜单”和“快退”。

4. 如果要更改缩放方向，请按菜单，然后按相应的上、下、左或右按钮。

请务必注意，缩放功能可能不适用于所有视频内容。 据亚马逊称，“大多数视频内容与缩放功能不兼容。”

Amazon Fire Stick 提供的另一个出色的辅助功能是语音视图。 此功能允许虚拟语音读出屏幕上发生的情况，使视障用户更轻松地导航他们的设备。

要激活语音视图，请按照下列步骤操作：

1. 找到 Amazon Fire Stick 遥控器上的菜单按钮和后退按钮。

2. 同时按住两个按钮约五秒钟。

3. 该功能激活后，您将听到“VoiceView Ready”。

Amazon Fire Stick 上的这些隐藏功能可以为所有用户提供更具包容性和用户友好的体验，无论他们的辅助功能需求如何。 无论您需要放大屏幕还是需要虚拟语音引导您完成界面，这些选项都可确保每个人都能充分享受 Fire Stick 的乐趣。

常见问题解答

问：我可以对任何视频内容使用缩放功能吗？

答：不可以，缩放功能可能不兼容所有视频内容。

问：如何使用缩放功能进行放大和缩小？

答：要放大，请按“菜单”和“快进”。 要缩小，请按“菜单”和“快退”。

问：如何激活语音视图？

答：同时按住菜单和返回按钮约五秒钟以激活语音视图。

问：Voice View 是否适用于所有 Amazon Fire Stick 设备？

答：是的，语音视图是所有 Amazon Fire Stick 设备上都提供的功能。