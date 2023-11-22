提出确定机器思维的新方法

研究人员引入了一种新颖的方法来衡量机器是否真正思考或只是反刍数据，为长期存在的图灵测试提供了替代方案。 图灵测试最初由艾伦·图灵在 1950 世纪 XNUMX 年代提出，涉及询问器来区分计算机和人类。 然而，人工智能的最新进展使这一测试变得无效，Tinder 等平台上的作弊机制和聊天机器人的兴起就是例证。

在《智能计算》杂志最近发表的一篇文章中，普林斯顿大学的 Philip Nicholas Johnson-Laird 和开姆尼茨理工大学的 Marco Ragni 提出了一个三步框架来评估机器思维并为这一难题提供结论性答案。

第一步涉及对机器进行心理实验，以评估其使用类似人类的推理方法进行推理的能力，而不是仅仅依赖传统的逻辑过程。 这一系列测试旨在辨别机器是否表现出类似人类的推理能力。

第二步称为自我反思，测试机器对自身推理的理解。 内省是人类认知中根深蒂固的特征，可以揭示机器理解和分析自身逻辑过程的能力。 例如，当提出这样的问题时：“如果安很聪明，那么是否意味着安很聪明，或者她很富有，或者两者兼而有之？” 人类会承认没有任何迹象表明安的财富。 相反，计算机可能很难查明这种推论背后的原因。

最后，研究人员主张深入研究机器的源代码，旨在区分真正的推理与“深度学习”的应用。 通过评估代码的“认知充分性”，研究人员可以辨别机器的推理能力是否源于真正的理解或黑盒算法。

约翰逊-莱尔德和拉格尼在他们的论文中断言，最初的图灵测试应该被对程序推理的全面检查所取代。 研究人员建议将机器视为认知实验的积极参与者，并在必要时对其代码进行类似于大脑成像研究的分析。

随着人工智能进一步融入我们的日常生活，确定机器何时模仿人类推理从而“思考”的需求，从图灵的理论思考演变为需要实际解决方案的实际问题。

常见问题

什么是图灵测试？



图灵测试由艾伦·图灵在 1950 世纪 XNUMX 年代提出，询问者试图通过一系列对话来确定参与者是计算机还是人类。 为什么图灵测试被认为无效？



随着先进人工智能技术的出现，Tinder等平台作弊等手段以及聊天机器人的盛行，使得图灵测试无法充分区分类人思维和人为信息反刍。 评估机器思维的建议三步框架是什么？



研究人员提出的框架涉及在心理实验中测试机器，以评估它们的推理能力，评估它们的自我反思或对推理的理解，并仔细检查机器的源代码以从黑盒算法中辨别真正的推理。 机器思维背景下的“认知充分性”是什么？



“认知充分性”是指对机器源代码的评估，以确定其推理能力是来自真正的理解还是仅仅依赖于不透明的深度学习算法。 为什么需要一种新方法来确定机器思维？



随着人工智能越来越融入我们生活的各个方面，理解机器何时模仿人类推理具有实际重要性，并且超出了艾伦图灵的思想实验范围，需要一种更全面、更可靠的方法。