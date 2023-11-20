路怒症的隐性成本：不仅仅是激进驾驶

路怒症已成为繁忙高速公路上的一个普遍问题，脾气暴躁的司机冒着他人安全危险的视频在社交媒体平台上疯传。 但您是否知道路怒症的后果不仅仅限于道路上的直接危险？ 根据 LowestRates.ca 最近的一项研究，这些攻击性行为实际上会对您的保险费用产生重大影响。

LowestRates.ca（一个为用户提供保险报价的平台）的专家强调，路怒事件可能会导致刑事指控。 而如果你被判危险驾驶罪，你的保险费必然会飙升，并在至少三年内保持高位。 事实上，从保险角度来看，危险驾驶指控被视为刑事定罪。

后果还不止于此。 即使是轻微的违规行为，例如超速、不当变道或跟车太近，也可能导致您的保险费产生附加费。 例如，第一次定罪可能会增加 5% 的附加费，而第二次定罪可能会增加 20%。 每增加一次定罪，罚款就会进一步增加 10%。 重大定罪可能会带来更严重的后果，驾车者的保险费将面临 25% 的惊人增加。 对于严重或刑事定罪的案件，附加费可能高达 100%。

此外，如果司机累计被定罪三次或以上，他们可能只能获得非标准保险，而这种保险的保费要高得多。 这意味着，除了保险费用上涨之外，多次路怒症定罪的个人可能面临有限的承保选择和财务压力。

注意我们在路上的行为并避免屈服于路怒症的诱惑至关重要。 它不仅将他人的安全置于危险之中，而且还会带来长期的财务后果。 让我们努力实现更安全、更负责任的驾驶，以保护自己和他人免受不必要的伤害。

常见问题解答

1. 攻击性和危险驾驶行为的例子有哪些？

攻击性和危险驾驶的例子包括追尾、超速、不让路以及抢断其他驾车者的路。

2. 路怒事件对保险费有何影响？

导致刑事定罪的路怒事件，例如危险驾驶指控，可能会导致保险费飙升，并在至少三年内保持高位。

3. 轻微和严重定罪的附加费是多少？

对于轻微定罪，第一次定罪可能会导致 5% 的附加费，而第二次可能会导致 20% 的增加。 每增加一次定罪，罚款就会进一步增加 10%。 重大定罪可能导致 25% 的加价，严重或刑事定罪可能导致高达 100% 的附加费。

4. 被定罪三次或以上的司机会受到什么后果？

被定罪三次或以上的司机可能只有资格获得非标准保险，该保险的保费很高，但承保范围有限。