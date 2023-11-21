新的支付协议显示 Spotify 的战略策略

令人惊讶的是，音乐流媒体巨头 Spotify 与 Google 就基于 Android 的支付建立了独特且有利的合作伙伴关系。 根据最近 Epic 诉 Google 审判中的证词，Spotify 已成功协商达成一项协议，当用户选择通过自己的支付系统购买订阅时，Spotify 支付 0% 的佣金。 然而，如果用户选择 Google 作为他们的支付处理商，Spotify 只需支付微薄的 4% 佣金。

该协议与 Google 15% 的标准费用有很大不同，挑战了所有开发者都需遵守相同费率的观念。 虽然谷歌最初试图对这一安排的细节保密，认为这可能会阻碍与其他应用程序开发商寻求更优惠条款的谈判，但现在在审判期间已经透露了这一点。

Google 于 2022 年推出的用户选择计费计划，如果开发者使用自己的支付系统，通常会将 Play 商店佣金降低约 4%，从而将费用降低至约 11%。 然而，这种安排通常几乎没有为开发商节省任何实际成本，因为他们负责与支付处理相关的费用。 尽管谷歌强调其计划提供的灵活性，但节省的成本似乎没有以前认为的那么显着。

Spotify 的超高人气在确保这一“史无前例”的量身定制交易中发挥了关键作用。 谷歌全球合作伙伴关系主管唐·哈里森 (Don Harrison) 在法庭上作证时表示，Spotify 在 Play 服务和核心服务中的正确功能对于确保消费者持续偏爱 Android 手机至关重要。 除了这一付款安排外，Spotify 和 Google 还各自向“成功基金”承诺投入 50 万美元，展示了他们对合作伙伴关系成功的共同投资。

虽然受益于更优惠价格的其他开发商的名字尚未披露，但据透露，谷歌向 Netflix 提供了仅为 10% 的折扣，但该报价被流媒体巨头拒绝了。 因此，Netflix 不再在 Android 上提供应用内购买选项，也不再向 Google 支付任何分发其应用程序的费用。

Spotify 的最新举措不仅展示了其积极主动的支付义务管理方式，还突显了应用商店经济的复杂格局。 通过达成一项显着减轻支付负担的协议，Spotify 在应用开发商和科技巨头之间围绕佣金费用的持续斗争中将自己定位为精明的参与者。

常见问题

1. Google 提供的用户选择结算计划是什么？

Google 的用户选择计费计划允许应用程序开发人员使用自己的支付系统，从而减少 Google Play 商店收取的佣金。 通常，该计划将标准 4% 的费用削减约 15%，使其降至约 11%。 然而，值得注意的是，开发商仍然负责支付处理费用，这可能会抵消任何潜在的成本节省。

2. Spotify 如何与 Google 取得更优惠的付款条件？

Spotify 的巨大知名度以及对 Android 手机销售的潜在影响在其与谷歌独特支付安排的谈判中发挥了至关重要的作用。 这凸显了 Spotify 对谷歌生态系统的战略价值。 通过提供一项协议，Spotify 对通过其自己的系统处理的订阅支付 0% 的佣金，如果用户选择 Google 作为支付处理商，则只需支付 4% 的佣金，双方达成了一项互惠互利的协议。

3. 其他开发者是否也受到过 Google 的类似待遇？

虽然谷歌承认其他开发商可能已经获得了更慷慨的价格，但他们没有透露这些开发商的名字。 在审判期间，据透露，谷歌向 Netflix 提供的折扣仅为 10%，但流媒体平台拒绝了这一折扣。 因此，Netflix 不再在 Android 上提供应用内购买选项，也不会向 Google 支付任何分发其应用程序的费用。