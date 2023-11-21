厨师们长期以来一直认为，完美调味牛排的关键是在烤之前充分加盐。 然而，物理学家乔治·维基尼斯的新观点挑战了这一传统观点。 维基尼斯以其在先进陶瓷和复合材料方面的工作而闻名，在他的最新书中深入研究了烹饪科学。 与普遍的看法相反，他建议在煎炸前用微波炉加热牛排是获得美味嫩滑牛排的秘诀。

在最近接受 Instant Genius 播客采访时，维基尼斯解释了为什么他提倡这种非传统的烹饪方法。 据他介绍，在煎牛排之前给牛排加盐实际上会产生不利影响。 盐具有渗透能力，可以从肉中吸收水分，从而导致肉质变硬且不太可口。 在烤之前用微波炉加热牛排，可以保留肉的水分，确保咬起来更加多汁、更加嫩滑。

虽然这种观点可能令许多人感到惊讶，但维基尼斯强调了在烹饪前让牛排达到室温的重要性。 此步骤可确保烹饪均匀并防止肉变硬。 通过微波炉加热牛排，可以加速初始加热过程，加快从冷到室温的转变。

批评者可能会认为，用微波炉加热牛排可能会损害其风味或导致肉块煮熟不均匀。 然而，维基尼斯坚持他的发现，指出适当的调味和灼烧技术可以平衡微波过程中的任何小缺点。 此外，他建议尝试不同的微波功率水平和持续时间，以达到所需的熟度水平。

常见问题解答：

问：煎牛排之前真的有必要先用微波炉加热吗？

答：根据物理学家乔治·维基尼斯的说法，煎炸前用微波炉加热牛排可以提高其嫩度和多汁性。 然而，传统的烹饪方法通过适当的调味和煎炸技术仍然可以产生出色的效果。

问：微波炉加热会影响牛排的味道吗？

答：虽然有些人可能担心微波对风味的影响，但 Vekinis 保证，通过适当的调味和灼烧，可以最大程度地减少任何潜在的风味损失。

问：牛排要用微波炉加热多长时间？

答：确切的微波持续时间取决于牛排的厚度和所需的熟度。 建议尝试不同的功率级别和持续时间以获得完美的结果。