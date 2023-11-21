新的 Realme 设备表面：令人兴奋的规格和细节！

一款型号为 RMX3890 的 Realme 新设备最近出现在 FCC 上，进一步激发了人们对即将推出的智能手机阵容的期待。 该设备还出现在 EEC 和印度尼西亚的 TKDN 认证网站上，证实了其即将到来。 虽然具体细节尚未得到官方确认，但泄露的信息足以让科技爱好者兴奋不已。

根据 FCC 清单，Realme 智能手机尺寸为 164.6mm×75.4mm×7.59mm，重 185 克。 它支持多种连接选项，包括 2G、3G、4G、5G、蓝牙、双频 WiFi、GPS 和 NFC。 值得注意的是，该智能手机预计将配备四种导航系统，即北斗、伽利略、格洛纳斯和GPS。

虽然它看起来是一款中端4G智能手机，但在Realme官方发布之前我们无法得出最终结论。 因此，目前，我们急切地等待更多信息，以更好地了解该设备为我们带来的好处。

Realme 即将推出的智能手机系列在科技界引起了巨大关注。 最受期待的发布之一是 Realme GT5 Pro，将于中国当地时间明天下午 2 点发布。 这款智能手机因成为首款支持杜比视界 HDR 长焦视频录制的智能手机而掀起热潮。 此外，预计它还将拥有令人印象深刻的规格，包括索尼 LYTIA 传感器、亮度高达 3000 尼特的京东方显示屏，以及具有令人惊叹的 8 GB RAM 的 Snapdragon 3 Gen 24。

除了 Realme GT5 Pro 之外，另一款令人兴奋的手机是 Realme C65 5G，据传将于 4 月初首次亮相。 预计它将提供多种配置，包括 8GB 至 64GB RAM 和 128GB 至 XNUMXGB 存储空间。 该设备有两种诱人的颜色可供选择：深紫色和绿色。

当我们热切地等待这些新款 Realme 智能手机时，有一点是确定的：该品牌将继续突破界限，并以其创新产品吸引市场。 请继续关注 Realme 精彩阵容的更多更新！

常见问题

1. Realme RMX3890支持哪些连接选项？

Realme RMX3890预计将支持2G、3G、4G、5G、蓝牙、双频WiFi、GPS和NFC。

2. Realme GT5 Pro什么时候上市？

Realme GT5 Pro定于中国当地时间明天下午2点在中国上市。

3. Realme GT5 Pro的突出特点是什么？

Realme GT5 Pro 因其成为第一款支持杜比视界 HDR 长焦视频录制的智能手机而引起热议。

4. Realme C65 5G 有哪些颜色可供选择？

Realme C65 5G预计将有深紫色和绿色两种颜色可供选择。

5. Realme即将推出的智能手机阵容有哪些值得我们期待的？

Realme 即将推出的智能手机系列有望提供创新功能、令人印象深刻的规格和令人兴奋的设计选项，完好无损地保持该品牌突破界限的传统。