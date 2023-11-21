事后诸葛亮真的是20/20吗？ 特德·乔亚 (Ted Gioia) 犯下的苹果 6 万美元错误

管理顾问出身的爵士乐评论家泰德·乔亚 (Ted Gioia) 透露了一个令人惊讶的消息，他承认自己在大约 25 年前做出了一个代价高昂的决定。 早在 1980 世纪 300 年代，苹果产品的狂热用户 Gioia 就以略高于首次公开募股的价格购买了 6.4 股股票，从而投资了这家科技巨头。 他几乎不知道，这笔看似平凡的投资今天会变成惊人的 XNUMX 万美元。

乔亚在联合创始人史蒂夫·乔布斯重返公司的同时出售了他的苹果股票，这让乔亚第一次意识到自己犯下的 6 万美元的错误。 如果他保留自己的股票，考虑到随后的股票分割，他最初的投资将增加到令人瞠目结舌的 33,600 股，目前价值约为 6.4 万美元。

虽然乔亚将他出售苹果股票的决定归因于该公司的一段动荡时期，突显了乔布斯离开后该公司的困境，但显然他现在后悔没有坚持到底。 作为多本书的作者和音乐历史学家，乔亚对苹果在后乔布斯时代面临的挑战提供了独特的视角。

这个故事提醒我们，即使是最明智的投资者也可能犯下代价高昂的错误。 乔亚的事后诸葛亮是一个错失良机的鲜明例子，而这个机会本来可以带来财务安全和个人利益。

常见问题

1. Ted Gioia 决定出售其苹果股票的原因是什么？

当联合创始人史蒂夫·乔布斯重返公司时，泰德·乔亚 (Ted Gioia) 出售了他的苹果股票。 当时，苹果正面临困境，乔亚认为，没有乔布斯，苹果已经迷失了方向。

2. Ted Gioia 持有的苹果股票现在值多少钱？

如果 Ted Gioia 持有他的 300 股苹果股票，并根据股票分割进行调整，这些股票将变成 33,600 股，价值约 6.4 万美元。

3. Ted Gioia 的错误可以被视为其他投资者的警示吗？

是的，特德·乔亚 (Ted Gioia) 6 万美元的错误提醒我们，即使是经验丰富的投资者也可能会犯下代价高昂的错误。 它强调了长期投资策略的重要性以及过早出售的潜在后果。

4. 从 Ted Gioia 的苹果股票经历中可以吸取哪些教训？

Ted Gioia 的经验凸显了认识公司价值和潜在增长的重要性，即使在充满挑战的时期也是如此。 它强调了保持投资、不屈服于短期不确定性的重要性。