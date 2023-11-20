考虑升级到这个假期的新设备

假期是升级设备、利用促销机会、用新技术犒赏自己或亲人的最佳时机。 无论您是苹果的铁杆用户还是 Android 爱好者，今年都有值得考虑的令人兴奋的选择。

iPhone 15： 最适合大多数用户的 iPhone

对于寻求升级的 iPhone 用户来说，iPhone 15 是一个不错的选择。 它可能是第一代配备 USB-C 的产品，这意味着您将不得不告别那些闪电电缆，但它提供了全新的充电体验。 iPhone 15 有多种颜色可供选择，并具有卫星紧急求救和巧妙的动态岛等新一代 iPhone 功能，是您的不二之选。

像素 8： 小手机大性能

如果您厌倦了随身携带又大又笨重的手机，那么 Pixel 8 值得考虑。 它可能比它的前身稍小，但它配备了新的 Google Tensor 处理器和支持人工智能的照片编辑功能。 此外，由于 Google 承诺七年更新 Android，您可以放心，您的手机将在未来几年保持最新状态。

带 USB-C 的 AirPods Pro： 您可以作为礼物的最佳耳塞

使用配备 USB-C 的 AirPods Pro 升级您的音频体验。 即使新型号即将上市，AirPods Pro 也提供 MagSafe 充电和 USB-C 兼容性等功能，使其成为绝佳选择。 告别旧的、噼啪作响的耳机，享受这些无线奇迹的便利。

索诺斯时代 300： 最好的 AirPlay 兼容蓝牙扬声器

对于那些喜欢 AirPlay 便利性的人来说，Sonos Era 300 是任何家庭的绝佳补充。 这款蓝牙扬声器拥有六个战略性定位的驱动器，可实现最佳声音分布，让您的房间充满高品质音乐。 此外，它还与 Amazon Alexa 兼容，可轻松实现智能家居控制。

像素平板电脑： 最值得购买的非苹果平板电脑

谷歌的新款 Pixel 平板电脑是一款多功能设备，可用于工作、游戏或用作智能家居控制器。 凭借其改进的 Android 软件和各种用例，对于那些寻找非 Apple 平板电脑的人来说，它是一个不错的选择。

Apple Watch系列9： 值得升级的智能手表

Apple Watch 用户将会对 Series 9 的功能感到满意。通过双击手势，轻松单手使用和离线 Siri 命令，这款智能手表为您的手腕带来便利。 升级到 Series 9 以获得无缝且增强的体验。

带滑出式 USB-C 的 Apple Pencil： 适合您生活中的艺术家的手写笔

如果您认识喜欢数字绘画的人，Apple Pencil 3 是必备之选。 凭借 USB-C 的便利性，充电变得比以往更容易。 使用 Apple Pencil 提供更流畅、更高效的绘图体验。

使用这些顶级设备在这个假期升级您的科技游戏。 无论您是 iPhone 爱好者还是 Android 爱好者，此列表中的每个人都能找到适合您的内容。 用最新最好的技术产品犒赏自己或给您所爱的人带来惊喜。 开心购物！