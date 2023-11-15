《逃离塔科夫：跳马》推出新游戏功能

多人第一人称射击游戏《逃离塔科夫》的玩家一直在热切等待新游戏功能的加入，而他们的祈祷似乎得到了回应。 经过六年的 alpha 测试阶段后，开发商 Battlestate Games 推出了跳马作为一种新的穿越方法，供玩家在游戏中攀爬障碍。

根据电子游戏中的定义，跳跃是指快速越过栅栏、桌子和大门等低洼障碍物的行为。 它不仅允许玩家有效地在杂乱的区域中导航，而且还为游戏玩法添加了视觉上吸引人的元素。 尽管跳跃是许多游戏中的常见功能，但《塔科夫》中却没有这种功能——直到现在。

在最近的一次直播中，Battlestate Games 展示了演示新跳跃动作的游戏剪辑。 尽管没有提供具体的发布日期，但该功能似乎进展顺利，并且它的包含在社区中引起了相当大的兴奋。

“这太巨大了”，Battlestate 公共关系主管德米特里·奥戈罗德尼科夫 (Dmitri Ogorodnikov) 在一条推文中感叹道，表达了他对这一补充的热情。 虽然最初有人对新功能的重要性表示怀疑，但这些担忧很快就被玩家表现出的热情所掩盖。

Battlestate 的关于跳马的推文不仅获得了 5,000 多个点赞，超过了直播中任何其他推文的参与度，而且 Reddit 上的玩家也表达了真正的热情。 尽管存在批评和讽刺的言论，但总体反应是积极和热情的，玩家热切地等待跳马将为游戏带来更顺畅的导航。

Reddit 上的一位玩家 kentrak 分享了他们的兴奋之情，他表示：“不会撒谎，这是我在路线图上最期待的事情之一，即使它看起来相对简单。 当它发挥作用时，它只会让事情感觉更加顺利。” 其他人提出了潜在的改进建议，例如调整跳跃高度和纳入重量力学。

作为塔科夫社区的局外人，目睹人们对跳马项目的真正参与和期待令人耳目一新。 虽然我可能没有完全理解它的重要性，但很明显，这个新的游戏功能对于《逃离塔科夫》的玩家来说具有重大意义和兴奋感。

常见问题

1. 什么是电子游戏中的跳马？

跳跃是视频游戏中的一种穿越机制，允许玩家快速攀爬或跳过低洼的障碍物，例如栅栏、桌子或大门。 它可以实现更顺畅的导航并在杂乱的区域保持前进动力。

2.《逃离塔科夫》什么时候推出跳马功能？

《逃离塔科夫》中跳跃功能的发布日期尚未公布。 然而，根据 Battlestate Games 展示的游戏画面，该功能似乎正在顺利开发中。

3. 玩家对游戏中添加跳马的反应如何？

玩家们对《逃离塔科夫》中引入跳马表现出了真正的兴奋和热情。 虽然存在一些批评和讽刺，但总体反应是积极的，玩家热切期待它将带来的更流畅的导航和增强的游戏玩法。