首席执行官被罢黜后，数百名 OpenAI 员工要求董事会辞职

令人惊讶的是，在首席执行官 Sam Altman 意外被免职后，超过 500 名 OpenAI 员工要求公司董事会辞职。 在这个动荡的周末，奥特曼也被微软聘用，进一步加剧了组织内部的紧张局势。

美国有线电视新闻网（CNN）获得的一封信中，这些员工指责董事会对奥特曼的解雇处理不当，并且未能提供足够的证据来证明他们对奥特曼的指控。 他们还对董事会的谈判策略表示不满，并质疑其能力和判断力。

为了表达他们的不满，员工们威胁要加入微软的 Altman，除非董事会辞职并恢复 Altman 和同样被免职的 OpenAI 前总裁格雷格·布罗克曼 (Greg Brockman) 的职位。 签署者包括此前被指定为 Altman 临时继任者的 Mira Murati 和 OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever。

在 Altman 的离职引起公众轩然大波之后，Sutskever 在 X 上发布了道歉声明，就他参与领导层危机的问题进行了道歉。 他对自己的行为表示遗憾，并强调他致力于重组公司并维护其成就。

OpenAI 的这场内部冲突揭示了该公司三名非员工董事会成员未来的不确定性。 员工的信中还指出，董事会成员表示，摧毁公司将符合 OpenAI 的使命，即确保通用人工智能造福于人类，这一说法进一步加剧了员工的谴责。

此外，这一事件凸显了 Altman 在 OpenAI 员工中享有的忠诚度和支持，为微软提供了利用这一情况的机会。 信中提到，微软已向员工保证公司内的空缺职位。

随着故事的继续发展，OpenAI的领导力危机将如何展开，员工的诉求能否得到满足，还有待观察。

常见问题

1. OpenAI员工为何要求董事会辞职？

OpenAI 员工认为，董事会对首席执行官萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 的解雇处理不当，并且未能提供足够的证据来证明他们对他的指控。 他们还对董事会的谈判策略表示不满，并质疑其能力和判断力。

2、本次事件涉及的关键人物有哪些？

OpenAI 前首席执行官 Sam Altman 意外被免职。 前总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）也是被董事会免职的人之一。 最初被指定为 Altman 临时继任者的 Mira Murati 和 OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever 是员工信的签署人。

3. 微软的回应是什么？

微软已向 OpenAI 员工保证公司内有空缺职位。

4. Ilya Sutskever 如何解决他卷入的领导危机？

在签署员工信后，Ilya Sutskever 在 X 上发布了道歉声明，对自己参与董事会行动以及致力于重组公司的承诺表示遗憾。