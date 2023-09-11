15 年适用于 Windows 10 的 2023 个令人难以置信的 PDF 软件

在当今的数字时代，拥有可靠的 PDF 软件对于高效的工作流程和文档管理至关重要。 对于 Windows 10 用户来说，有许多可用的选项，但选择最好的软件可能会让人不知所措。 为了帮助简化您的搜索，我们整理了 15 年专为 Windows 10 设计的 2023 个最令人难以置信的 PDF 软件列表。这些软件应用程序提供广泛的功能并提供无缝的用户体验，使其成为个人和企业不可或缺的工具一样。

Adobe Photoshop Elements 2023 | 照片编辑软件

Adobe Photoshop Elements 2023 是一款专为 Windows PC 设计的照片编辑软件。 它利用 Adob​​e Sensei AI 技术自动执行任务，让用户能够专注于创意增强。 通过 61 种引导编辑，用户可以创建深度、完美的风景、替换背景以及制作现代双色调。 该软件还通过拼贴和幻灯片模板以及更新的创意内容提供个性化创作。 此外，它还提供网络和移动配套应用程序，用于随时随地编辑照片。

Adobe Photoshop Elements 2023 的主要功能包括 Adob​​e Sensei AI 技术、61 种指导编辑、个性化创作以及超越桌面的能力。 虽然该软件缺乏完整 Photoshop 版本的高级功能，但因其价格实惠且适合初学者使用而受到好评。

Microsoft 365个人版

Microsoft 365 个人版提供了一整套办公应用和高级安全功能。 借助 Word、Excel 和 PowerPoint 等高级 Office 应用程序，用户可以轻松创建和组织文档。 该订阅还包括 OneDrive 上的 1TB 云存储，允许跨设备无缝访问和共享文件。 Outlook 是一款安全的电子邮件和日历应用程序，也包含在订阅中。 该软件可以在多种设备上使用，提供了极大的灵活性。

Microsoft 365 个人版的主要功能包括轻松创建、组织和完成工作的能力、高级 Office 应用、1TB OneDrive 云存储、用于电子邮件和日历的 Outlook 以及高级安全功能。 一些用户发现界面笨重，并且基于订阅的模式可能不是所有人都喜欢，但总的来说，对于那些寻求具有云存储功能的综合办公套件的人来说，它是一个流行的选择。

Kindle Paperwhite 带可调节暖光

Kindle Paperwhite 是一款专门设计的电子阅读器，可提供卓越的阅读体验。 它具有 6.8 英寸显示屏、可调节暖光和更薄的边框，旨在模仿在真实纸张上阅读的体验。 无眩光显示屏即使在明亮的阳光下也能确保舒适的阅读体验，而防水功能使其适合在海滩或沐浴时阅读。 Kindle Paperwhite 可以存储数千种图书，电池续航时间长达 10 周。 它还提供对 Kindle Unlimited 的访问，您可以在其中找到超过 2 万种图书和数千本有声读物。 这款电子阅读器具有易于使用的界面和紧凑的设计，是您养成阅读习惯的便捷而愉快的方式。

Kindle Paperwhite 的主要特点包括具有可调节暖光的 6.8 英寸显示屏、无眩光显示屏的齐平正面设计、防水功能以防止意外浸入、能够存储数千个标题、长达 10 周的电池寿命以及访问 Kindle Unlimited 和有声读物。 一些用户可能会发现用户界面令人困惑，触摸屏可能偶尔会出现响应问题，但总的来说，对于寻找专用设备来享受阅读乐趣的狂热读者来说，这是一个不错的选择。

来源：Adobe、微软、亚马逊