Zoom 引发对微软行为的反垄断担忧

Zoom Video Communications Inc. 在与美国、欧盟和其他司法管辖区监管机构的会议上表达了对微软公司涉嫌反竞争行为的担忧。 据一位知情人士透露，Zoom 在过去一年中与美国联邦贸易委员会以及欧盟、英国和德国的竞争执法机构进行了讨论。

Zoom 提出的主要担忧之一是微软通过价格捆绑和产品设计优先考虑其 Teams 视频会议软件。 该公司认为，这种行为使微软在市场上获得了不公平的优势。 微软已经受到欧盟竞争监管机构的审查，该机构正在调查其将 Teams 与 Microsoft 365 和 Office 365 捆绑在一起是否违反了反垄断规则。

针对Slack三年前的投诉，微软最近宣布将从1月XNUMX日起在欧洲分拆Teams。德国联邦卡特尔办公室也在XNUMX月份对微软发起了调查，调查其捆绑做法和潜在的反竞争行为。

美国和英国当局也启动了对云服务的调查，微软的 Azure 是该领域的主要参与者。 这些调查旨在确定微软、亚马逊公司和 Alphabet 公司的某些做法是否限制了行业的创新。

尽管 Teams 是 Zoom 的主要竞争对手，但该公司直到最近才公开讨论这些问题。 在高盛Communacopia和技术大会上，Zoom首席执行官袁征呼吁FTC审查微软的捆绑做法，并强调竞争公平的重要性。

随着 Zoom 继续扩展视频会议以外的企业服务套件，它寻求解决反垄断问题并确保市场公平竞争。

来源：

–彭博社