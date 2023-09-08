微软将在 2023 年东京游戏展上举办 Xbox 数字广播

微软宣布将在即将举行的 2023 年东京游戏展上举办 Xbox 数字广播。广播将于 21 月 2 日太平洋时间凌晨 00:5/东部时间上午 00:18/日本标准时间 00:XNUMX 进行。

在直播期间，微软将提供 Xbox Game Studios 和 Bethesda Softworks 的游戏进度更新。 此外，他们还将展示由主要位于日本和亚洲的开发商开发的一系列富有创意的多元化游戏。 该活动还将宣布将登陆 Xbox Game Pass 的新游戏。

Xbox 数字广播将可通过各种平台访问。 观众可以在东京电玩展官方 YouTube 频道以及精选 Xbox 社交频道上观看直播。 该广播将以多种语言提供，包括英语、日语、韩语、简体中文、繁体中文、马来语、泰语、越南语、印度尼西亚语、法语、德语和卡斯蒂利亚西班牙语。

此次活动为 Xbox 玩家和粉丝提供了一个激动人心的机会，让他们了解即将推出的游戏的最新更新和公告。 它还强调了微软对日本和亚洲游戏市场的承诺，展示了该地区的人才和创造力。

东京电玩展是在日本举办的一年一度的游戏博览会，展示游戏行业的最新发展。 它为游戏开发商、硬件公司和游戏爱好者提供了一个聚集在一起并庆祝游戏世界的平台。

来源：

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– 贝塞斯达软件：[定义]

– 东京游戏展：[定义]

（注意：出于此示例响应的目的，本文中已排除定义和来源。）