X 上未标记的广告引发了人们对透明度和遵守 FTC 准则的担忧

流行的社交网络平台 X（以前称为 Twitter）的用户对他们的信息流中出现未标记的广告表示担忧。 这些广告以有机帖子的形式提供给用户，引发了关于透明度和遵守联邦贸易委员会 (FTC) 准则的争论。

目前尚不清楚埃隆·马斯克 (Elon Musk) 旗下的 X 是否故意删除了广告标签，或者只是暂时的故障。 用户报告说，在算法推荐的“为您”提要和“关注”选项卡中看到了这些未标记的广告，“关注”选项卡仅显示用户关注的帐户中的内容。 这种缺乏披露的情况招致了用户和行业专家的批评。

广告技术监管非营利组织 Check My Ads 的政策和合作关系总监 Sarah Kay Wiley 强调了这个问题，并表示缺乏标签会误导消费者，并且违反了联邦贸易委员会 (FTC) 关于欺骗性广告的指导方针。 联邦贸易委员会此前曾强调明确标记付费广告以避免误导消费者的重要性。

要确定帖子是否是广告，X 用户可以单击或点击帖子右上角的三点图标。 如果帖子是广告，则还有其他选项，例如“对此广告不感兴趣”、“举报广告”和“为什么要显示此广告？” 将可用。 用户注意到这些菜单选项仅出现在缺乏标签的广告上，这证实了 X 广告上缺乏披露是故意的。

此外，X 最近改变了其广告披露，尝试新标签。 虽然传统的“推广”标签显示在推文的左下角，但该平台在右上角切换到了较小的“广告”标签。 然而，一些广告仍然带有“促销”标签。 用户需要查找帖子顶部或底部的标签来确定它是否是广告。

需要注意的是，这些未标记的广告不是第三方广告，而是直接通过 X 的广告平台投放的。 广告商向该公司付费在社交网络上投放这些广告。 然而，X 并未提供公共标签或披露来告知消费者这些帖子是广告。

这些未标记广告的出现引发了人们对该平台透明度以及是否遵守联邦贸易委员会准则的担忧。 使用 X 作为广告平台的广告商和品牌可能会因广告上缺乏标签而面临潜在的责任。 对社交媒体广告行为的监控对于保护消费者和确保行业透明度至关重要。

来源：

– 来源文章：Mashable

– FTC 标签广告指南

– Check My Ads，广告技术监管非营利组织