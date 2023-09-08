Twitter 广告在用户关注的动态中未加标签

Twitter（现称为 X）被发现在用户的关注源中投放未标记的广告，引发了人们对欺骗性广告行为的担忧。 当在 Chrome 网络浏览器上滚动浏览“关注”提要时，TechCrunch 发现了一些未标记的广告，其中混杂着来自关注帐户的常规帖子和正确标记的广告。 这使得用户很难区分常规帖子和广告。 目前尚不清楚这个问题是一个小故障还是为了欺骗消费者而故意改变。

在 TechCrunch 进行的测试中，遇到了来自未关注帐户的多个未标记广告。 表明这些是广告的唯一迹象是点击帖子右上角的三点菜单。 该菜单提供了与广告相关的参与选项，并允许用户执行静音或阻止帐户等操作。 发现的一些未标记的广告与 NFL 球队有关，这表明广泛的内容可能会受到影响。

未标记广告的问题是在 XNUMX 月份对其广告标签格式进行更新后出现的，其中广告底部更突出的“促销”标签被帖子右上角较小的“广告”标签取代。 批评者认为，这种新的广告投放方式使广告变得不那么引人注目。 然而，即使采用新的标签格式，广告在技术上仍然如此标签。

这些广告上缺乏广告标签引发了人们对欺骗性广告行为的担忧，并促使联邦贸易委员会 (FTC) 等监管机构进行调查。 一些专家认为，X 应该被要求披露通过这些广告收集的任何数据，并面临罚款和制裁。 该问题还引发了人们对X的广告支持模式以及它是否能够有效地为广告商维护“品牌安全”网站的疑问。

未贴标签的广告似乎是一个持续存在的问题，因为之前已经报道过有关它们的投诉。 这种情况可能会引起美国以外的监管调查，进一步损害 X 的声誉。 这个问题也对 X 新聘任的首席执行官 Linda Yaccarino 产生了负面影响，她于 XNUMX 月加入该公司，目标是让广告商放心并提高收入。 然而，X 不再设有通讯部门来处理媒体询问。

为了回应询问，X 提供了一封自动电子邮件回复，表示他们很忙，稍后再回来查看。