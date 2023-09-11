微软画图在Windows 11中获得背景去除工具

微软发布了适用于 Windows 11 Insider 版本的 Paint 应用程序的更新版本，引入了新的背景删除工具。 这家科技巨头在其实时博客上宣布了这一更新，称最新版本的 Paint 包含一项功能，只需单击按钮即可删除任何图片的背景。

背景去除工具可以在工具栏的“图像”部分中找到，标记为“去除背景”按钮。 用户可以让该工具自动检测图片中的主题，也可以使用选择工具手动选择他们想要删除的区域。 此功能旨在让用户更轻松地在画图应用程序中编辑和操作图像。

Paint 的更新版本名为 11.2306.30.0，目前正在 Dev 和 Canary 渠道向 Windows 11 Insiders 推出。 不过，预计在不久的将来将向所有最终用户开放。

在发布此更新之前，Microsoft 此前曾推出过同一更新的另一个版本 (11.2306.28.0)，其中包含机密横幅泄露的错误。 该公司已解决并修复了此问题，确保最新版本没有错误。

微软目前正在与一组选定的 Windows Insider 测试后台删除工具，并积极寻求社区的反馈。 此反馈将帮助公司在正式向所有最终用户发布之前进一步改进该工具。

通过这一新功能，微软正在增强画图应用程序的功能，并使其对于经常处理图像的 Windows 11 用户来说更加用户友好。 背景删除工具简化了从图片中删除不需要的背景的过程，允许用户在应用程序中创建更精美、更专业的图像。

来源：

– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds

– 微软画图更新 – 版本 11.2306.30.0