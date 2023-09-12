Windows 10发布累积更新解决安全问题

Microsoft 最近针对不同版本的 Windows 5030211（包括 5030214H10、22H2 和 21）推出了两个累积更新 KB2 和 KB1809。这些更新对于修复操作系统内的现有问题至关重要，并且是 2023 年 XNUMX 月补丁星期二版本的一部分。

为了确保无缝安装这些更新，Microsoft 已将它们提供为自动安装。 不过，用户也可以通过访问“设置”中的“Windows 更新”部分并选择“检查更新”来手动安装更新。

5030211 月的 KB10 更新引入了一些值得注意的功能。 首先，它包括一个新的Windows备份应用程序，允许用户有效地管理他们的应用程序和文件，并提供稍后恢复它们的能力。 此外，本次更新还增强了Windows XNUMX的位置检测功能，为用户提供更准确的天气、新闻和交通信息。

此外，Microsoft 在“开始”菜单上引入了 Microsoft 帐户的通知徽章，使查看和管理通知变得更加容易。 此更新还解决了与以色列夏令时更改相关的问题，并修复了搜索框的问题。

这些累积更新中的一项重要修复与组策略服务有关。 此前，该服务需要等待 30 秒网络才可用，从而导致策略处理延迟。 在最新的更新中，此问题已得到解决，确保正确的策略处理，不会出现不必要的延迟。

此外，还修复了设置同步问题。 以前，即使在“设置”应用程序的 Windows 备份页面上打开同步设置的开关，设置也无法正确同步。 最新更新纠正了此问题，改善了整体用户体验。

总而言之，最近发布的 Windows 10 累积更新 KB5030211 和 KB5030214 为操作系统带来了多项新功能和重要修复。 这些更新解决了安全漏洞并增强了 Windows 10 的整体性能。建议用户安装这些更新以确保其系统保持安全和优化。

来源：

- 微软

– Windows 更新设置