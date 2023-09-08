Rossi's 之夜：在 Seasons 餐厅品尝意大利风味

都柏林 4 区 Ballsbridge 洲际酒店的豪华 Seasons 餐厅本月将提供独特的意大利餐饮体验。 来自意大利的行政主厨阿尔贝托·罗西 (Alberto Rossi) 将他的专业知识和对意大利美食的热爱融入到菜单中。 《爱尔兰时报》餐饮俱乐部的会员有独家机会参加 21 月 6 日下午 30:XNUMX 举办的名为“罗西之夜”的活动。

该活动将提供五道菜的品尝菜单，其灵感来自意大利当地菜肴。 客人将享用家庭式的开胃菜，然后是主菜、主菜和甜点，每道菜都有多种选择。 除了精美的食物外，还将提供迎宾饮品、葡萄酒搭配和甜点鸡尾酒。 主厨罗西本人将展示每道菜，讨论其历史和背景。

该活动肯定很受欢迎，因此门票有限。 有兴趣的人可以通过点击提供的链接来预订席位。 这注定会是一个令人难忘的正宗意大利美食之夜，主厨 Rossi 的个人风格让这一切变得更加特别。

为餐饮俱乐部会员赢得奖品

爱尔兰时报餐饮俱乐部的订阅者本月有机会在威克洛郡赢得两项令人难以置信的奖品。 一等奖包括在奥格里姆 BrookLodge & Macreddin Village 的 The Strawberry Tree 餐厅享用 10 道菜的两人品尝菜单，然后入住一晚。 二等奖者可在五星级 Powerscourt Hotel Resort & Spa 的 The Sally Gap Bar & Brasserie 过夜，并享用三道菜的晚餐和早餐。 有兴趣的人可以通过点击提供的链接参加比赛。

恭喜埃德尔·特洛伊 (Edel Troy) 获得科克郡格伦加里夫埃克尔斯温泉酒店两人过夜住宿奖，以及格里·墨菲 (Gerry Murphy) 获得基尔代尔郡纳斯 Neighborhood 餐厅四人晚餐奖。 这些幸运的获奖者无疑将在这些著名餐厅享受独特而愉快的用餐体验。

更多食品和饮料新闻

在本周末的爱尔兰时报杂志上，厨师兼餐厅老板苏尼尔·盖伊 (Sunil Ghai) 分享了他的新食谱《香料盒：简单、日常的印度美食》中的食谱。 该杂志还刊登了科琳娜·哈德格雷夫 (Corinna Hardgrave) 的一篇文章，她相信自己在基尔肯尼市发现了一个新的米其林星级竞争者。 约翰·威尔逊 (John Wilson) 继续寻找经济实惠的波尔多葡萄酒。 此外，Grainne O'Keefe 和 Lilly Higgins 在杂志上提供了丰盛的秋季菜肴食谱。

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来源：

– 爱尔兰时报餐饮俱乐部

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