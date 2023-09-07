参议院向 FCC 确认戈麦斯：数字股权最新情况

参议院最近确认任命戈麦斯先生为联邦通信委员会 (FCC) 成员。 这一任命标志着美国在追求数字公平方面向前迈出了一步。

除了这一确认之外，宽带和网络行业最近还取得了其他进展。 宽带基础设施手册中添加了一个新模块，该模块提供了扩展高速互联网接入的指南和最佳实践。 该模块旨在解决服务不足的社区在弥合数字鸿沟方面面临的具体挑战。

此外，弗吉尼亚州还成为最新发布五年宽带行动计划的州。 该计划概述了改善全州宽带基础设施和连接的战略和目标。 通过提供行动路线图，弗吉尼亚州旨在确保所有居民都能获得可靠且负担得起的互联网服务。

这些最新发展强调了数字公平在当今社会中的重要性。 数字鸿沟是指那些能够访问并能够有效使用数字技术（例如互联网）的人和那些不能访问并能够有效使用数字技术的人之间的差距。 缩小这一差距对于促进平等机会、教育和经济发展至关重要。

总之，戈麦斯先生获得联邦通信委员会的确认、宽带基础设施行动手册中增加新模块以及弗吉尼亚州的宽带行动计划都代表了实现数字公平的积极步骤。 这些举措旨在解决服务不足的社区所面临的挑战，并确保每个人都能获得可靠且负担得起的互联网服务。

来源：

– 宽带基础设施手册

– 弗吉尼亚宽带行动计划