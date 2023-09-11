西部数据以 192.5 亿美元出售米尔皮塔斯园区并达成租回协议

总部位于加利福尼亚州的计算机存储制造商西部数据最近与 Blue Owl Capital 完成了其米尔皮塔斯办事处、研发和制造园区的售后回租协议。 这栋由五栋大楼组成的房产位于 Sandisk Drive 901、951、1001、1051 和 1101 号，以 192.5 亿美元的价格出售，买家为 Blue Owl。 作为协议的一部分，西部数据已就这片占地 16 英亩的场地签署了为期 37 年的租约，租期延长至 2039 年。

米尔皮塔斯园区的前身是闪存驱动器制造商 SanDisk 的总部，于 2016 年被西部数据收购。该园区包括办公室、研发设施和制造工厂，总面积达 580,322 平方英尺。 Blue Owl 以专注于回租交易而闻名，以每平方英尺 332 美元的价格买下了该房产。

像这样的回租交易可以让公司释放与房地产资产相关的现金。 这可能是一种无需出售股票或发行债务即可筹集资金的有利方式，特别是在利率较高期间或公司股票价值较低时。

西部数据的股价经历了波动，今年上涨了37%，但较43年2021月的峰值下跌了14%。目前该公司市值接近1.3亿美元。 上一财年，西部数据亏损 2 亿美元。 该公司拥有约 1.1 亿美元的现金，明年将面临 523 亿美元的到期票据，并且还将在本季度缴纳 XNUMX 亿美元的税款。

除了米尔皮塔斯园区外，西部数据还拥有位于圣何塞 Great Oaks Pkwy 5601 号的办公总部。

资料来源：硅谷商业杂志、路透社、雅虎财经