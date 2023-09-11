汽车比以往任何时候都更强大：改装后的 911 Turbo S 优于原厂保时捷 918 Spyder

在汽车爱好者的世界里，动力为王，今天的汽车比以往任何时候都更强大。 最新的例子是 911 Turbo S，这款赛道上的强劲动力引起了售后改装商的注意，他们希望从该车型中获得更多动力。 一段视频显示，经过改装的 911 Turbo S 在一系列直线加速赛中与原厂保时捷 918 Spyder 展开了正面交锋，突显出两辆车之间的性能差距是如何缩小的。

动力总成方面，918 Spyder 采用混合动力系统。 它结合了 4.6 升自然吸气 V8 发动机和两台电动机，每轴一个。 这种设置的总输出功率为 887 马力和 944 磅英尺扭矩。 另一方面，911 Turbo S 没有电动助力，但它确实得到了 ES Motor 的温和调校。 其双涡轮增压 3.8 升水平对置六缸发动机可提供 650 马力和 590 磅英尺的扭矩（库存形式）。 然而，通过新的中冷器和钛排气套件等升级，经过调校的 911 可产生 888 马力和 737 磅英尺的扭矩。

影响性能的另一个因素是重量。 911 Turbo S 比 918 Spyder 轻，重 3,615 磅，而混合动力车重 3,688 磅。 两款车均配备全轮驱动系统，但使用不同的变速箱。 918 配备七速变速箱，而 911 则配备八速 PDK 变速箱。

这两款保时捷车型之间的直线加速赛揭示了一些有趣的结果。 918 Spyder 在第一场比赛中取得领先，出其不意地击败了 911，率先冲过终点线。 然而，在接下来的三场比赛中，911 Turbo S 取得了胜利，以 9.7 秒的时间完成四分之一英里比赛，而 918 则为 9.9 秒。 911 在滚动比赛中的表现也优于混合动力超级跑车，甚至赢得了制动测试。

十年前，保时捷 918 Spyder 被认为是一款尖端汽车，拥有令人惊叹的性能和高昂的价格。 然而，经过调校的 911 Turbo S 现在的性能优于 918，而成本仅为 XNUMX 的一小部分。 这展示了汽车技术的不断进步和售后市场调校的令人印象深刻的能力。

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– 标题：汽车比以往更强大：改装 911 Turbo S 超越原厂保时捷 918 Spyder

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