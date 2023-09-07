复合规划：合并两家数字原生财富管理公司

两家数字原生财富管理公司——Compound 和 Alternativ Wealth——联手创建了Compound Planning，这是一家为企业家、专业人士和退休人员提供服务的数字家族办公室。 新实体管理着超过 1.2 亿美元的资产，在美国拥有超过 50 人的团队，旨在提供全面的财务和税务咨询服务。

Compound 和 Alternativ Wealth 都获得了风险投资公司的支持，Compound 筹集了总计 37 万美元的资金，其中包括 25 月份的 10 万美元 B 轮融资。 Alternativ 于 XNUMX 月完成了一轮 XNUMX 万美元的融资。 通过合并他们的专业知识和资源，Compound Planning 将能够提供专门的财务建议、税务服务、另类投资、礼宾运营和数字仪表板界面。

Compound Planning 的愿景是成为“财富管理界的苹果”，为科技专业人士管理个人财富提供简化、便捷的解决方案。 Compound 创始人兼前首席执行官乔丹·戈南 (Jordan Gonen) 表示，其目标是减轻财务担忧，以便个人能够专注于生活中最重要的事情。

Alternativ 前首席执行官 Christian Haigh 将担任合并后公司的首席执行官。 Haigh 强调，此次合并将使他们能够更好地支持财务顾问，更重要的是，提供以客户为中心的财务、税务和投资规划体验。 Gonen 将担任战略角色，在两家公司的整合过程中提供支持并推动未来的战略举措。

总体而言，Compound 和 Alternativ Wealth 合并为Compound Planning 代表着财富管理数字化向前迈出了重要一步。 新实体专注于提供满足企业家、专业人士和退休人员需求的综合服务，旨在彻底改变行业并增强客户体验。

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