即将推出的 iPhone 15 系列将获得重大升级

苹果将​​于 15 月 12 日推出 iPhone 15 系列，有传言称今年将推出四款 iPhone 机型。 据传，普通版 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的价格将与去年持平或小幅上涨，而 iPhone XNUMX Pro Max 预计将比前一代机型涨价幅度最大。

OpenAI 将于 XNUMX 月举办首届开发者大会

OpenAI 是热门人工智能聊天机器人 ChatGPT 的创建者，将于 6 月 XNUMX 日在旧金山举办首届开发者大会。该会议将为开发者提供现场出席和直播选项，以便与公司互动。

俱乐部会所转变为音频消息应用程序

社交音频平台 Clubhouse 在疫情期间大受欢迎，但经历了下滑，如今作为音频消息应用程序卷土重来。 通过最近的更新，与其他消息应用程序相比，Clubhouse 的目标是更具社交性和独特性，提供更具互动性和身临其境的体验。

联发科技利用台积电技术开发 3nm 芯片组

领先的芯片组制造商联发科技利用台积电 (TSMC) 的先进工艺技术开发了首款 3 纳米 (nm) 芯片。 这款新芯片组将于 2024 年首次亮相，作为联发科技天玑旗舰芯片组系列的一部分，有望提高效率和性能。

传音推出SPARK 10 Pro Moon探索版

Tecno 在印度推出了 Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition 智能手机，向 ISRO 的月船 3 号月球任务致敬。 该设备采用白色和黑色双色调皮革设计，灵感源自月球表面，背面采用环保硅胶皮革，此前在全球市场上以 Tecno Magic Skin Edition 的形式推出。

印度 PlayStation Plus 价格上涨

索尼最近宣布将提高 PlayStation Plus 年度套餐的价格，以便为订户提供高质量的游戏和额外福利。 印度的官方价格现已在 PlayStation 网站上列出，上涨了近 2,000 卢比。 PlayStation Plus 为其订阅者提供免费游戏、试用和独家商店折扣，类似于 Xbox Game Pass。

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