Starfield 总监谈论车辆、PC 性能等

在最近的一次采访中，Bethesda 总监 Todd Howard 和 Xbox 首席执行官 Phil Spencer 回答了有关新发布的游戏《Starfield》的几个问题。 讨论的话题之一是游戏中没有地面车辆。 霍华德解释说，尽管他们考虑过采用地面车辆，但工作室最终决定，玩家下船后步行旅行很重要。 这使得开发人员能够衡量玩家的速度并相应地设计游戏。 此外，引入车辆将显着改变游戏体验。 不过，霍华德提到，玩家仍然会获得一艘船和一个喷气背包，它们本身就可以被视为车辆。

采访还谈到了 Starfield 的 PC 性能和 Xbox 独占性。 当被问到时，霍华德驳斥了游戏没有针对 PC 进行优化的说法。 他表示《Starfield》是一款当代游戏，这意味着一些玩家可能需要升级他们的电脑才能充分享受它。 在回答有关《博德之门》等其他游戏的竞争问题时，霍华德没有直接提及 Larian Studios 的游戏名称，但表示相信《Starfield》将在未来许多年吸引玩家。

在采访中，菲尔·斯宾塞从商业角度提供了见解。 他透露，《Starfield》是目前玩次数最多的当前 Xbox 独占游戏，Game Pass 上有数千名玩家。 此外，他指出《Starfield》是 Bethesda 在 Steam 上最受欢迎的游戏。 不过，他选择不透露《上古卷轴 6》是否也将是 Xbox 和 PC 独占。

总的来说，这次采访揭示了《Starfield》的各个方面，包括没有地面车辆背后的创意决定、PC 性能要求以及游戏在受欢迎程度和愿望清单方面的接受情况。 凭借其独特的太空探索方式，《Starfield》为 Bethesda 带来了一次令人兴奋的全新冒险，并引起了玩家和粉丝的高度期待。

来源：

– 彭博科技（托德·霍华德和菲尔·斯宾塞访谈）