南半球最热的熔炉：昆士兰大学的制造新突破

昆士兰大学 (UQ) 最近购买了一台最先进的熔炉，温度可达 3,000 摄氏度。 迈克尔·海茨曼副教授表示，该熔炉不仅仅是一个普通的烤箱，它有可能彻底改变高超音速喷气机部件的制造和测试。

这项开创性的技术是南半球同类熔炉中最热的，使昆士兰大学能够在 2,500 度以上的温度下加工材料。 海茨曼博士解释说，这种能力将材料的耐温性提升到前所未有的水平，使大学能够制造和测试用于太空旅行和国防的组件。 具体来说，他们的重点在于国防部门内的空间技术和快速飞行器技术。

飞行过程中经历的高速摩擦可能会导致超高温，因此拥有能够承受这种条件的材料至关重要。 通过使用这种尖端熔炉，昆士兰大学现在可以开发和测试在整个飞行期间具有所需耐温性的材料。

Hypersonix Launch Systems 是一家总部位于昆士兰州的老牌航天公司，是利用昆士兰大学制造能力生产和测试飞机部件的公司之一。 Hypersonix 代表 Sam Grieve 表示，这项技术对于澳大利亚制造业和航天领域至关重要。 它使他们能够制造以前无法在国内制造的零件，从而减少对进口的依赖。

Hypersonix 的一个项目涉及开发一种名为 Dart 的无人驾驶高超音速飞机，计划于 2024 年发射。随着零部件在昆士兰大学制造和测试，该公司的目标是通过制造一种名为 Delta Velos 的飞行器来最大限度地减少太空碎片。 该飞行器将利用高超音速推进在大气层中加速，将小型卫星送入轨道，然后返回地球并安全着陆以供重复使用。

昆士兰大学新的制造能力的影响超出了航空航天业的范围。 昆士兰大学国防、航天和国家安全副主任 Greta Nabbs-Keller 强调了这一突破对于澳大利亚国防和航天制造利益的重要性。 熔炉的先进材料测试和复合能力对于实现主权能力至关重要。

此外，这项尖端技术与澳大利亚在 AUKUS 框架下建立的新的防务伙伴关系相一致，其中包括美国和英国。 Nabbs-Keller 博士强调了昆士兰大学熔炉的独特性及其填补国防和民用空间应用制造难题中缺失部分的潜力，使其有别于其他大学的研究能力。

总之，昆士兰大学购买了南半球最热的熔炉，能够在前所未有的温度下制造和测试高超音速喷气机的部件。 这项突破性技术对澳大利亚国防和航天制造领域具有重大影响，为 AUKUS 框架下的主权能力和战略伙伴关系提供了机会。

来源：

– 美国广播公司新闻：乔治·罗伯茨