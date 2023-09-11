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任天堂被遗忘的街机游戏《Sky Skipper》的重新发现

By薇琪斯塔夫罗普卢

11 年 2023 月 XNUMX 日
任天堂被遗忘的街机游戏《Sky Skipper》的重新发现

在任天堂早期的街机游戏中，有成功也有失败。 然而，1981年夏天，任天堂发布了一款改变一切的游戏——《大金刚》。 由宫本茂设计的《大金刚》成为有史以来最畅销的街机游戏之一，并向世界介绍了马里奥。 但除了《大金刚》的成功之外，宫本茂和导演武田玄洋还制作了另一款几乎被遗忘的街机游戏——《天空船长》。

《Sky Skipper》于 1981 年在日本街机厅进行了限量发行，但反响不佳。 只有少数机柜被运往美国任天堂进行测试，但反响同样冷淡。 该游戏的特色是一架双翼飞机收集拟人化的纸牌，同时避开大猩猩等巨型大猩猩。 图形在当时令人印象深刻，但游戏玩法令人困惑且不太吸引人。

由于接收效果不佳，Sky Skipper 从未正式发布，并且机柜的电路板被重新用于 1982 年的游戏 Popeye。 《Sky Skipper》似乎已经从存在中消失了，直到收藏家亚历克斯·克劳利对这款游戏产生了兴趣，并开始揭开它的神秘面纱。 他找到了一块原来的 Sky Skipper 印刷电路板 (PCB)，该电路板已被改装用于运行大力水手并购买了它。 在他的朋友 Mark Whiting 的帮助下，他们成功地对 PCB 进行了逆向工程，并使 Sky Skipper 再次运行。

随后，克劳利在奥利·科顿 (Olly Cotton) 的帮助下，使用旧大力水手机器重新制作了 Sky Skipper 橱柜，奥利·科顿 (Olly Cotton) 根据黑白传单重新制作了原始橱柜艺术品。 当街机收藏家惠特尼·罗伯茨发现天空斯基珀实际上出现在任天堂美国总部的大厅时，另一个突破出现了。 罗伯茨确认了“天空船长”的真实性，并与克劳利分享了照片。

对于街机游戏爱好者来说，《Sky Skipper》的重新发现是一个重要时刻。 它增添了任天堂早期街机游戏的历史，让玩家体验一段曾经被认为失落的游戏历史。

定义：
– 街机游戏：在大型公共机器上玩的游戏，通常出现在游乐场、餐馆和其他娱乐场所。
– PCB：印刷电路板，包含运行游戏或计算机系统的电子元件。
– 逆向工程：分析产品或系统以确定其设计或规格的过程。
– 重新调整用途：为了不同的目的而调整或重复使用某些东西。
来源：（来源文章）

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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