罗技推出铰接式网络摄像头以增强远程会议和直播功能

罗技推出了其最新创新产品 Logitech Reach，这是一款铰接式网络摄像头，旨在改善远程会议、在线辅导和直播体验。 该公司计划通过 Indiegogo Enterprise 对该相机进行众筹，以完善设计并确定定价。

虽然网络摄像头本身并不新鲜，因为它基于 Logitech Streamcam，但添加的铰接臂提供了增强的功能。 如果需要，这款 1080p、60fps 网络摄像头可以更换为另一个 Streamcam，确保用户不必购买全新的设备以防损坏。

罗技进行了市场调查，发现大多数受访者更喜欢一体式解决方案，而不仅仅是安装座。 因此，该公司决定将 Reach 作为完整的产品包提供。 在 Indiegogo 活动结束并收集到足够的数据后，罗技将开始销售 Reach，并提供独立式底座或桌夹选项。

Reach 的一项突出功能是其平滑的平移功能，用户可以通过平滑地平移桌面上的项目来轻松展示这些项目。 罗技产品负责人 Gaurav Bradoo 强调了摄像机支架上专门设计的环，可确保图像在平移时保持直立。 运动的稳定性和平稳性解决了现有铰接式网络摄像头安装座的局限性。

虽然 Reach 的发布时机似乎有点晚，但考虑到许多公司已经开始放弃远程工作，它仍然为那些继续远程工作的人或寻求更多动态内容的流媒体和视频博主提供了宝贵的好处。 凭借其多功能性，Reach 旨在增强在线会议和直播的互动体验。

来源：

- 边缘