数字时代电话筹款的重要性

电话筹款长期以来一直是非营利组织的重要工具，使它们能够与潜在的支持者、捐助者和志愿者建立联系。 尽管出现了消息传递和视频会议等新的通信技术，但电话仍然在销售、客户服务、内部通信和筹款工作中发挥着至关重要的作用。

筹款是非营利组织的命脉，使它们能够继续在社会中开展重要的工作。 电话提供了一种更加个性化和人性化的筹款方式，有助于在个人和事业之间建立联系。 然而，持续的生活成本危机和不断增长的服务需求迫使慈善机构探索创新的解决方案。

随着新冠肺炎 (COVID-19) 的兴起，电话筹款活动蓬勃发展，因为越来越多的人有时间并愿意在封锁期间进行电话交谈。 尽管许多人已经回到大流行前的工作环境，但电话筹款仍然是慈善机构和非营利组织工作中不可或缺的一部分。 事实上，三分之二的筹款人希望在来年增加使用电话进行支持者管理。

为了适应数字化的未来，慈善机构可以寻求基于云的通信工具。 与传统办公电话相比，这些软件解决方案（例如互联网协议语音 (VoIP) 电话系统）提供了灵活性和增强的功能。 基于云的工具允许远程工作、通话录音、即时记录、详细分析以及与其他系统的集成，使慈善机构更容易管理和存储重要信息。

传统固定电话服务即将在 2025 年关闭，这进一步强调了慈善机构升级电话系统的必要性。 关闭将影响在铜质 PSTN 线路上运行的各种设备。 VoIP 电话等基于云的通信工具提供了可靠的替代方案。 然而，慈善机构需要尽早规划和过渡，以避免工作受到干扰。

在选择替代电话系统时，慈善机构应考虑成本、升级优势、培训以及满足当前和未来需求等因素。 无论是增加捐款还是提供支持，拨打和接听的每一个电话对于慈善机构都至关重要。

电话筹款将继续存在，但慈善机构拥抱数字化转型也很重要。 虽然与商业企业相比，数字创新可能不是重中之重，但慈善机构必须考虑这一点，以便在未来继续为社会做出有影响力的工作。

资料来源：特许筹款协会、国家商业通讯

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