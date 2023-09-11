《Starfield》创下贝塞斯达最大游戏发布记录

Starfield 是 Bethesda 备受期待的太空角色扮演游戏，现已在游戏世界中取得了令人瞩目的成绩。 自 31 月 6 日发布以来，该游戏已吸引了超过 XNUMX 万玩家，成为 Bethesda 历史上最大规模的发布。 它的受欢迎程度已转化为令人印象深刻的初始销售数字，Starfield 在数字和实体销售排行榜上占据主导地位。

在 Steam 上，该游戏目前在全球销量榜上排名第二，仅次于长期冠军《反恐精英：全球攻势》。 尽管《Starfield》拥有约 200,000 万并发玩家，但与 CS:GO 的百万玩家相比，它已经超过了《天际》、《辐射 4》和《上古卷轴 Online》等其他 Bethesda 标志性 RPG 游戏的玩家数量。

《Starfield》的成功并不局限于数字领域。 在英国，该游戏超越了《霍格沃茨遗产》和《马里奥赛车 8 豪华版》等游戏，登上了实体销量榜的榜首。 GamesIndustry.Biz 负责人 Christopher Dring 赞扬了 Starfield 的成就，并将其实体版发布与数字热门游戏《暗黑破坏神 4》进行了比较。

尽管订阅了 Game Pass 的 Xbox 和 PC 用户可以免费玩《Starfield》，但一些粉丝还是愿意购买该游戏来支持 Bethesda Studios 并确保其持续成功。 一位玩家表达了购买数字版本的原因，表示在经济上支持游戏将带来更多内容和开发商的支持。

虽然贝塞斯达尚未透露官方销售数据，但《Starfield》的表现表明游戏的强劲开局。 随着游戏社区热切等待更多更新，《Starfield》似乎已经牢牢确立了自己作为 Bethesda 里程碑式版本的地位。

来源：

– Steam全球销量榜

– GamesIndustry.Biz Twitter 帖子